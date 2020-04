La pandemia da Coronavirus continua a far registrare casi positivi di contagio e a mietere vittime in tutto il mondo. In Italia si sono registrati 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Questo secondo i dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati alla giornata di ieri, 17 aprile. E in Cina, dove aveva avuto origine il patogeno e nell'ultimo periodo si era registrata una significativa battuta d'arresto dell'epidemia endemica da Covid-19, sono stati segnalati dei nuovi casi che si sono rivelati in larga parte dei contagi di ritorno, almeno stano alla ricostruzione offerta dall'Ansa.

In questo clima, è intervenuto il segretario della Lega Matteo Salvini che ha lanciato un post di contestazione circa il trasbordo dei 150 migranti che erano a bordo della Ong tedesca Sea Eye, Alan Kurdi, in Sicilia, al porto di Palermo.

Matteo Salvini contesta il trasbordo dei migranti della Alan Kurdi sul traghetto Rubattino

In un post pubblicato sui social, l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini ha stigmatizzato il trasbordo avvenuto al largo delle coste di Palermo dei 150 migranti a bordo della Alan Kurdi sul traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia definendo l'operazione una "vacanza di lusso" concessa in piena emergenza e a spese degli italiani.

"Ospiterà a spese degli italiani gli immigrati per la loro quarantena prima di essere sbarcati - si legge tra le righe del messaggio -. La "Rubattino" è uno dei più grandi traghetti d'Italia. In grado di accogliere fino a 1.470 passeggeri. Con 289 cabine e sala poltrone da 195 posti. È dotata di aria condizionata, ristorante, self service, due bar, negozio, infermeria, cinema, area giochi per bambini e solarium".

Il Rubattino, che solitamente effettua la tratta Palermo-Napoli in regime di convenzione con lo Stato si trasformerà in una nave-ospedale per i migranti trasbordati in acque italiane. E a bordo dello stesso i clandestini verranno sottoposti ai test sul coronavirus, per segnalare eventuali contagi, e resteranno in quarantena fino alla loro redistribuzione nei Paesi dell'Ue.

A conclusione del post, Salvini ha segnalato che sono in arrivo in acque italiane altri richiedenti asilo: "In arrivo anche la nave Ong Aita Mari.

Che ci porterà altri 40 immigrati. Avanti, c'è posto!". Il tema dell'immigrazione torna a dunque a far parlare di nuovo giornali ed opinione pubblica già molto scossi dalla pandemia da coronavirus in atto.

Le autorità cinesi temono i contagi da coronavirus di ritorno

Se al riguardo il quadro europeo è quello delineato in apertura, nel caso cinese destano molta preoccupazione gli spostamenti dei connazionali dalla Russia per il rientro in patria, spostamenti che si registrano in modo sempre più frequente nella provincia cinese dell'Heilongjiang, confinante con il Paese russo sulla direttrice Suifenhe-Vladivostok.

E alla luce dei viaggi di rientro, ritenuti la principale causa dei nuovi contagi da Covid-19 in Cina, le autorità locali della provincia dell'Heilongjiang hanno promesso una ricompensa in denaro a chiunque segnalasse casi di violazione della chiusura delle frontiere e viaggi clandestini, di 3mila yuan.

La frontiera Suifenhe-Vladivostok tra Cina e Russia è stata chiusa nella giornata dello scorso 7 aprile. Questo, alla luce dei contagi da rientro che si sono susseguiti negli ultimi giorni. E Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha esortato il governo e le autorità locali della Russia a disporre misure preventive dell'attraversamento illegale delle frontiere.