Matteo Salvini sarebbe incline alla diffusione di Fake News sul nuovo coronavirus. È quanto affermato dal giornalista della BBC Chris Morris durante il programma Reality Check: in questa circostanza, sono stati citati anche Donald Trump e Jair Bolsonaro (Presidenti degli USA e del Brasile) come potenziali divulgatori di notizie false.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte è intervenuto con ironia sull'argomento: "Cosa non si fa per essere citati dalla Bbc". L'esperienza di Governo con la Lega, ha aggiunto il Premier, è ormai acqua passata.

L'intervista di Giuseppe Conte al Fatto Quotidiano

Nell'intervista pubblicata stamani su Il Fatto Quotidiano Giuseppe Conte ha commentato l'attuale situazione Politica ed annunciato alcune fra le misure che saranno inserite nel prossimo Decreto. Tra queste c'è il credito di imposta per la ristrutturazione degli immobili, in modo da adeguarli a costo zero alla normativa antisismica.

Da questa misura il Premier si aspetta "maggiore occupazione" insieme "alla decisa ripresa delle costruzioni" senza consumo ulteriore di suolo.

Sarà inoltre prevista una norma che darà 3 miliardi di euro ai comuni italiani al fine di sbloccare i lavori di manutenzione e le opere pubbliche con procedure semplificate. A questo si aggiunge anche un piano straordinario per l'edilizia scolastica in modo da consegnare in autunno scuole più sicure per tutti gli studenti.

Giuseppe Conte sul centrodestra

Nel corso dell'intervista Conte ha parlato anche di centrodestra evidenziando i buoni rapporti con il governatore del Veneto Luca Zaia: alla domanda se rifarebbe un governo con la Lega con Zaia al posto dell'ex Ministro dell'Interno Conte ha risposto così: "Abbiamo un buon rapporto di correttezza istituzionale.

Ma mi tengo stretto questo governo. L’esperienza con la Lega l’ho già vissuta. Basta così, grazie".

BBC, le presunte fake news di Salvini

Esperienza di Governo con la Lega che Conte ha portato avanti con Matteo Salvini, finito al centro delle polemiche nelle ultime ore per il fatto che la BBC lo ha citato tra i leader politici responsabili di diffondere fake news sul nuovo coronavirus. Il giornalista Chris Morris sostiene in particolare che l'ex Ministro dell'Interno abbia dichiarato ai suoi followers sui social che certi scienziati cinesi avrebbero creato il virus all'interno di un laboratorio.

Niente di più falso, il giornalista ha infatti ribadito come la comunità scientifica sia convinta del fatto che quello da Covid-19 non sia un virus creato dall'uomo.

BBC, Trump e Bolsonaro avrebbero diffuso notizie non vere

Nel mirino del giornalista della BBC ci sarebbero anche Donald Trump e il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro che avrebbero diffuso notizie non vere sul virus. Il Presidente degli Stati Uniti ha ironizzato sul termine pandemia ed ha insinuato addirittura che un gran numero di mascherine sarebbero state rubate dall'ospedale di New York in modo da aumentare la loro domanda sul mercato.

Il Presidente Bolsonaro invece è stato censurato da social network come Facebook, Twitter, Instagram, e Youtube per aver divulgato fake news sulle nuove cure. Secondo Morris sarebbero stati rimossi i video in cui li Presidente sosteneva che l'idrossiclorochina, farmaco per combattere la malaria, fosse del tutto efficace anche per debellare il nuovo coronavirus. Secondo il giornalista ci sono stati dei trials sperimentali ma l’impatto positivo di questo farmaco non è ancora stato provato.