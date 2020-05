Matteo Salvini, leader della Lega, ha attaccato la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che commentando la regolarizzazione degli immigrati che sono occupati nel settore agricolo si è commossa. Le sue lacrime sono state paragonate a quelle di Elsa Fornero, ministro del Welfare nel governo Monti, che aveva pianto nel corso dell'annuncio, nel 2011, dell’innalzamento dei requisiti per andare in pensione. Salvini ha sottolineato che si è vista una ministra piangere per i diritti degli immigrati mentre, secondo il leader della Lega, da un ministro ci si attende sofferenza per i cittadini italiani che sono in difficoltà.

Non è tardata la replica di Bellanova che ha detto: "Io paragonata alla Fornero? Mi imbarazzerebbe di più il paragone con Salvini".

La risposta di Teresa Bellanova: "A me imbarazzerebbe il paragone con Salvini"

Teresa Bellanova ha parlato a Radio 24 e ha sottolineato che il confronto con Salvini sarebbe stato una cosa che le avrebbe fatto molto male. Ha sottolineato che la professoressa Elsa Fornero è una persona che rispetta e, anche se su alcune questioni non ha lo stesso suo pensiero, ha grande competenza e professionalità. Ha detto di non essere imbarazzata per il paragone con la Fornero ma l'avrebbe molto imbarazzata un paragone con Salvini. Sul suo pianto ha detto che ci sono alcuni momenti nella vita in cui le emozioni non si riesce a governarle.

E, per lei, è stato uno di questi. Bellanova ha detto che nella sua vita ha vissuto molti momenti difficili, non agisce da mestierante, fa le cose con la massima passione e la sua felicità era per un momento che va a migliorare la vita di tante persone. Ha aggiunto che la forza di piangere l'ha avuta per una battaglia in cui ha sempre creduto e perché questo passaggio ha consentito di chiudere il cerchio di una vita di tante persone.

L'ex ministro Elsa Fornero interviene e dichiara di avere apprezzato Teresa Bellanova

L'ex ministro del governo Monti, Elsa Fornero, ha detto di avere apprezzato il comportamento della ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. Intervenendo alla trasmissione Un giorno da pecora ha evidenziato che è stato un momento di emozione.

La Fornero ha ricordato quando capitò a lei rivelando che quando avvenne sul provvedimento legato all'allungamento dell'età pensionabile il pensiero le andò ai suoi genitori e ai loro sacrifici e le venne un groppo in gola, oltre alle lacrime. Ha detto di avere apprezzato le parole della ministra Bellanova, a lei arrivate tramite una conoscenza comune. La Fornero ha anche colto l'occasione per attaccare nuovamente Matteo Salvini: "Non perde occasione per dire la cosa sbagliata".