Coronavirus scomparso o quasi. La notizia è più che rassicurante e arriva direttamente dal Professore Alberto Zangrillo. Ospite del programma Mezz'ora in Più il primario dell'Ospedale San Raffaele ha detto che il virus è quasi del tutto sconfitto. E a dirlo sono vari studi autorevoli. Zangrillo si auspica un ritorno alla vita normale per tutti. E polemizza con quanti negli ultimi mesi hanno diffuso notizie pessimistiche sul contagio e sul virus.

Coronavirus, il parere del Professor Zangrillo

I numeri sul coronavirus fanno ben sperare gli italiani. Secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile tra ieri e oggi si sono registrati 355 positivi, di cui 210 solamente in Lombardia che rimane la regione con il dato più alto.

Altra dato importante è il dato sulle regioni con zero contagi. Tra ieri e oggi sono cinque: Umbria, Sardegna, Molise, Basilicata e Calabria.

Secondo il Professor Alberto Zangrillo, primario dell'Ospedale San Raffaele di Milano, il coronavirus attualmente non fa più paura. Ospite di Mezz'ora in Più il primario è fiducioso per il futuro del Paese. E spera che tutti quanti possano tornare al più presto ad una vita normale. Non manca anche una lieve nota polemica contro quanti temevano una nuova ondata ad inizio giugno: “Circa un mese fa sentivamo epidemiologi temere per la fine del mese e inizio giugno una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare”.

Coronavirus, la piccola polemica di Zangrillo

Zangrillo apre una piccola nota polemica contro le previsioni catastrofiche che ci sono state finora sul virus. A suo avviso non si può terrorizzare l'Italia e di questo qualcuno si deve prendere le responsabilità. Nel mirino c'è anche la Grecia. Il Professore si riferisce al caso della blacklist per i turisti italiani.

A suo avviso non si può fare come ha fatto la Grecia "sulla base di un terreno di ridicolaggine".

Nel nostro Paese inoltre è stato impostato male il dibattito pubblico "dando la parola non ai clinici e non ai virologi veri". Il medico non ha dubbi e lo dice con grande convinzione. Il coronavirus dal punto di vista clinico è sconfitto.

Zangrillo: "Il virus non esiste più"

“Il virus clinicamente non esiste più”. Queste le parole di Alberto Zangrillo a Mezz'ora in Più. Il primario, ospite del programma Mezz'ora in Più su Rai Tre, non ha dubbi su questo fatto. "Questo lo dice l’università Vita e Salute San Raffaele e lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell’Istituto di virologia il professor Clementi".

Significativo, secondo il Professore, anche il dato sui tamponi. Negli ultimi dieci giorni questi hanno avuto una carica virale "assolutamente infinitesimale" rispetto a quelli fatti negli scorsi mesi.