È venuto a mancare Rocco Giuliano, primo cittadino di Polla, piccolo centro abitato della provincia di Salerno. Un'intera comunità a lutto per la dipartita di un uomo delle istituzioni dal lontano 1990. La fascia tricolore, sindaco della propria comunità dal 2016, poi riconfermato nel 2018, aveva settantacinque anni di età (compiuti da poco più di un mese) ed era una figura ed un esponente storico del mondo politico campano. Da poco era reduce da una delicata operazione chirurgica che lo ha costretto a trascorrere l'ultima settimana di vita in un letto di ospedale.

Chi era Rocco Giuliano?

In Politica nella sua Polla, paese di cui era originario e dove risiedeva da sempre, Giuliano fu eletto sindaco per la prima volta nel lontano 1990, per poi svolgere l'incarico di primo cittadino fino al 2004, prima di essere rieletto nel 2016.

È stato uno dei sindaci in carica più a lungo nell'intera provincia di Salerno. La tragica dipartita è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio 2020, presso il Policlinico di Napoli, nosocomio dove il sindaco era ricoverato da poco più di una settimana per un intervento medico-sanitario durato ben undici ore, per il sopraggiungere di una patologia che già qualche anno addietro lo aveva portato in ospedale per una operazione chirurgica. Oltre a svolgere il ruolo di sindaco, Giuliano è stato uno dei protagonisti indiscussi dello scenario politico del Vallo di Diano per più di quarant'anni. Militante da sempre nelle file del Partito socialista italiano, ha ricoperto ruoli politici anche presso la Provincia di Salerno, dove è stato assessore, e in seno alla comunità montana del Vallo di Diano e del Consorzio di Bacino Salerno3.

È stato impegnato fin dall'inizio nella lotta contro il Coronavirus, visto che il suo comune è stato uno dei primi ad essere dichiarato zona rossa nella regione Campania (cinque in tutto i comuni nel Vallo di Diano).

I messaggi di cordoglio di amici e colleghi

Appena si è diffusa la notizia della dipartita terrena del sindaco, sono stati numerosissimi i messaggi di cordoglio e condoglianze, di vicinanza e solidarietà alla famiglia da parte di amici, conoscenti e compaesani.

Molti hanno voluto lasciare il loro messaggio di saluto attraverso i social network, in particolare su Facebook. ''Siamo increduli e sconcertati. L'operazione chirurgica sembrava riuscita perfettamente. Poi, improvvisamente stamattina la sua situazione clinica è precipitata e nel pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere'', scrive Massimo Loviso, vicesindaco di Polla.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, lo ricorda come ''un uomo generoso e buono, sempre impegnato per il bene della sua comunità e per il progresso della sua terra''.