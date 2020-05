Durante la seduta in Senato del 30 aprile, il cuore del dibattito è stato la Fase 2 dell'emergenza sanitaria in corso e ovviamente tutti i sui sviluppi. Tra i molti interventi dei parlamentari presenti in aula vi è stato quello del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il quale è stato protagonista in particolare di una dichiarazione che ha fatto molto discutere: ''La gente di Bergamo e Brescia che non c’è più, se avesse potuto parlare, ci avrebbe detto di riaprire perché ha fatto della vita in tutti i momenti sacrificio e fatica".

Queste parole hanno in breve tempo generato un grande polverone.

Le reazioni dei politici sulle dichiarazioni di Renzi

L'intervento del Presidente di Italia Viva in Senato ha generato numerose polemiche. In primis, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha detto: “Mi pare un’uscita a dir poco infelice. Se Renzi voleva rendere omaggio ai nostri morti, il modo (coinvolgerli a sostegno della sua proposta di riapertura delle attività) è decisamente quello sbagliato”.

Alle critiche del primo cittadino bergamasco, si sono aggiunte quelle della deputata grillina Guia Termini, la quale ha affermato: ''Renzi, i morti di Bergamo se potessero parlare non so cosa direbbero, ma da bergamasca credo che almeno qualcuno di loro ti direbbe quanto fai schifo.''

Roberto Calderoli, leghista vice presidente del Senato, ha attaccato: "Renzi lasci in pace i morti, lasci in pace i tremila morti bergamaschi causati anche dall’indecisione e dagli errori commessi dal Governo di cui lui fa parte e che lui tiene in piedi con i suoi voti decisivi".

Ma anche il movimento delle 6000 Sardine ha deciso di prendere la parola su questa vicenda, attraverso un tweet con scritto: "Senatore Renzi, i morti non parlano, non tolga a loro e a i loro parenti la dignità che meritano".

"I morti di Bergamo, se potessero, direbbero aprite anche per noi"



Non è #Salvini, non è Meloni e non è Fontana. Senatore #Renzi, i morti non parlano, non tolga a loro e a i loro parenti la dignità che meritano. #Parlamento pic.twitter.com/U1x5g9wJfl — 6000 Sardine (@6000sardine) April 30, 2020

La replica di Renzi: 'Chi ha voluto strumentalmente fare polemica cerca un appiglio per lo scontro'

Dopo le numerose polemiche, Matteo Renzi ha deciso di replicare e di rispondere alle accuse mossegli contro dopo il suo intervento in Senato, sostenendo che le sue dichiarazioni sono state strumentalizzate.

Lo ha fatto in una diretta Facebook in cui ha spiegato: "Mi dispiace per un passaggio del mio discorso di ieri in Senato che ha creato polemiche, ma a me l'idea che una persona possa morire da sola mi fa uscire di testa. Il fatto di poter avere qualcun accanto, per me fa la differenza. Quando ho visto il corteo delle bare a Bergamo sui camion dell'esercito, la cosa sconvolgente era l'anonimato".

Aggiungendo: "Ho fatto un passaggio che tutto era tranne un attacco: chi ha voluto fare strumentalmente polemica cerca un appiglio per lo scontro.

Ma io non rilancerò polemiche assurde su una cosa su cui si deve avere solo silenzio e rispetto".