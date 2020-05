Stando ai dati diffusi da Index Research, continua il trend negativo della lega, mentre sono in risalita le altre due forze politiche di centrodestra: Fratelli d’Italia e Forza Italia. Questo è quanto emerge dal sondaggio che l’istituto ha svolto per la trasmissione Piazzapulita condotta da Corrado Formigli ed andata in onda ieri sera su la 7. I sondaggisti hanno raccolto le intenzioni di voto degli italiani e verificato l’indice di gradimento nei confronti dei leader politici e nell’operato del governo.

Le intenzioni di voto degli intervistati al 30 aprile

Continua a scendere nei sondaggi la Lega che, pur restando il primo partito, perde uno 0,3%, passando dal 26,9% della scorsa settimana al 26,6% della rilevazione del 30 di aprile. Passando alle forze di governo: resta stabile al 21,6% il Partito democratico, mentre è in leggera crescita il Movimento Cinque Stelle che passa dal 14,6% al 14,7%. Perde terreno, invece, Italia Viva che si ferma al 3,8% in calo dello 0,2% rispetto alla rilevazione precedente.

Per quanto riguarda le forze di opposizione: crescono sia Fratelli d’Italia che Forza Italia. Il partito della leader Giorgia Meloni passa dal 13,0% al 13,2%, mentre quello di Silvio Berlusconi sale dal 6,6% al 6,8%.

Nei partiti minori: cede uno 0,1% la sinistra che si ferma al 3,8%, mentre restano stabili Azione! di Carlo Calenda al 2,4% e i Verdi al 1,9%. Crescono di uno 0,1% sia +Europa di Emma Bonino al 2,0% che Cambiamo!

di Giovanni Toti al 1,0%. Gli altri partiti minori, tutti insieme, raccolgono il 2,2%. Rimane ampio il numero di persone di indecise, che rappresentano il 42,9% del campione preso in esame.

La fiducia nei leader politici e nel governo

Il premier Giuseppe Conte resta il leader con maggiore fiducia con 41 punti, in calo di un punto rispetto ad una settimana fa. Seconda Giorgia Meloni che rimane stabile a 32 punti, seguita da Matteo Salvini a 31, con il leader del carroccio che perde un punto rispetto alla rilevazione precedente.

Stabile al quarto posto Nicola Zingaretti con 23 punti. Seguono a 17 punti Silvio Berlusconi e Carlo Calenda. Dopo di loro, con 14 punti, Luigi Di Maio. Chiude questa particolare classifica con 11 punti Matteo Renzi.

Per quanto riguarda l’indice di fiducia nei confronti dell’operato del governo, questa si ferma a 40 punti in calo di un punto rispetto alla scorsa settimana.

Le misure per la ripartenza e le vacanze degli italiani

I sondaggisti di Index Research hanno posto alcune domande agli intervistati, la prima è stata: “misure diversificate tra Regioni, sei d’accordo?”. Il 42,5% dice di si, mentre il 38,6% ha risposto di no ed il restante 18,9% non risponde.

Il secondo quesito ha riguardato la fase 2 ed è stata: “le misure previste sono”. Per il 45,8% sono sbagliate, bisognerebbe aprire di più. Per il 30,9% sono giuste, per il 14,4% sono sbagliate, è troppo presto per riaprire. L’8,9% non sa dare una risposta.

La terza ed ultima domanda che i sondaggisti hanno rivolto agli italiani riguarda dove passeranno le vacanze ed è stata: “dove farai le vacanze?”. Ebbene, il 55,9% ha risposto non andrò in vacanza, il 25,6% in una casa di vacanza, l’8,5% in un albergo, l’1,6% in un campeggio/in camper e l’8,4% non sa dare una risposta.