Il mondo delle notizie è complesso - e le storie e le immagini false sono spesso ampiamente condivise sui social media. La redazione di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarvi a distinguere la verità dalla falsità. Ecco le affermazioni più condivise di questa settimana: nessuna di queste è vera.

USA

Affermazione: Beyoncé è in realtà una donna italiana di nome Ann Marie Lastrassi

Fatti: in un post su Twitter all'inizio di giugno, KW Miller, un candidato al Congresso degli Stati Uniti in Florida, ha sostenuto che "Beyoncé non è neppure un'afroamericana". Secondo lui, il vero nome della cantante è Ann Marie Lastrassi, nata in Italia.

Verità: L'affermazione che Beyoncé sia in realtà un'italiana di nome Ann Marie Lastrassi non ha alcuna prova a sostegno.

Beyoncé è nata il 4 settembre 1981 a Houston, Texas, da genitori afroamericani, Tina e Mathew Knowles. Secondo Snopes, "la sua genealogia può risalire alla sua trisavola, Rosalie Jean Louis, una schiava nata in Louisiana nel 1800, e Joseph Lacey, un ricco mercante bianco e presunto padrone di Louis".

Beyoncé is not even African American. She is faking this for exposure. Her real name is Ann Marie Lastrassi. She is Italian. This is all part of the Soros Deep State agenda for the Black Lives Matter movement. BEYONCÉ YOU ARE ON NOTICE!#GreatAwakening #QAnon #WWG1GWA #Trump2020 — KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 4, 2020

USA

Affermazione: un murale del 1994 all'aeroporto di Denver con bambini che indossano maschere con la bandiera dimostra che la pandemia era stata pianificata

Fatti: Una foto di un murale presumibilmente esposto all'aeroporto internazionale di Denver è stata ampiamente condivisa questa settimana su Facebook e Twitter.

Il murale ritrae bambini che indossano maschere con bandiere di diversi paesi. La didascalia descrive: "Il murale dell'aeroporto di Denver dipinto nel 1994. Ditemi che non è strano, fino a che punto pianificano questa roba in anticipo?".

Verità: Questi post sono sbagliati. L'ufficio comunicazioni dell'aeroporto internazionale di Denver ha detto alla Associated Press che il dipinto non faceva parte della loro collezione d'arte.

Il dipinto è reale ed è stato disegnato nel 2020, non nel 1994. Nel febbraio 2020, un artista filippino di nome Christian Joy Trinidad ha condiviso una sua foto accanto al dipinto, come riporta The Associated Press. Il disegno si chiama "Maskcommunication". L'opera è stata presentata a un recente concorso d'arte internazionale organizzato dall'Indian Council for Cultural Relations con il nome di "United Against Corona-Express through Art".

Il creatore dell'opera d'arte non è chiaro: su una versione l'ha firmata Trinidad, su un'altra il nome "NEHA" appare in alto a sinistra del dipinto, come riferisce FactCheck.org.

The Denver airport mural painted in 1994. Tell me this is not weird, how far do they plan this stuff in advance? pic.twitter.com/Chh0pp6WFr — Dawn Michael, PhD💗 (@SexCounseling) June 26, 2020

AMERICA LATINA

Affermazione: una foto che mostra un green screen invece di un cimitero denuncia il fatto che le morti del coronavirus sono false

Fatti: Una foto è stata ampiamente condivisa su Facebook. La foto è divisa in due, la prima immagine mostra persone con tute di protezione che seppelliscono le vittime di Covid-19 in un cimitero.

La seconda è la stessa scena ma in un set cinematografico con un green screen e luci. Una frase separa le due immagini: "Tutto questo è una menzogna", riferendosi ai numeri delle infezioni di Covid-19.

Verità: Come riporta AFP Fact Check, la foto proviene da un filmato della CNN trasmesso il 3 aprile 2020 intitolato "Il Brasile sta preparando le tombe, New York si aspetta il peggio in arrivo dal coronavirus". Il filmato mostra diverse riprese attribuite a Reuters da diverse angolazioni dello stesso luogo, il cimitero di Vila Formosa a San Paolo, Brasile, descrive AFP Fact Check.

Secondo la ricerca di AFP Fact Check, la seconda immagine ha utilizzato una foto di Shutterstock, una piattaforma di immagini con copyright gratuito, caricata dall'utente Rashevskyi Viacheslav.

La foto originale mostra uno studio cinematografico con green screen e luci. L'immagine condivisa sui social media è quindi un collage di una foto di Reuters che mostra un cimitero in Brasile ed è stata messa su una foto di Shutterstock usata come sfondo per sostenere che le vittime di Covid-19 non erano reali. Secondo Worldometers, fino ad oggi (8 luglio 2020), in Brasile ci sono stati 66.868 morti a causa della Covid-19.

For those that are calling for this couple to be prosecuted for pointing a gun at

"UNARMED" protesters.



Well, this picture! The narrative has now shifted. she/homeowner stated that a weapon was pointed at them....



Some say gun.Some say microphone. Looks like a gun at this angel pic.twitter.com/K3XXCiOoei — SarahBWakeUpAmerica (@SarahBranch01) June 30, 2020

ITALIA/REGNO UNITO

Affermazione: navi da guerra australiane hanno bloccato una barca di immigrati clandestini

Fatti: Una foto di una barca intrappolata tra due navi è stata condivisa più di 15.000 volte su Facebook, come riferisce Reuters.

La didascalia dice: "Due navi da guerra australiane hanno bloccato una barca carica di immigrati clandestini che non hanno risposto alle richieste di fermo nelle loro acque. I clandestini sono tornati tutti indietro, i membri dell'equipaggio sono stati arrestati e la barca è stata smantellata per essere demolita. Perché il Regno Unito non può farlo?".

Un altro post su Twitter di un utente italiano dice: "Non allarmatevi, non è in Italia, è in Australia: 2 navi militari hanno speronato un carretto carico di clandestini che non si è fermato all'alt. I clandestini sono stati tutti rimandati indietro, tutti i membri dell'equipaggio sono stati arrestati e il carro è stato demolito".

Verità: La foto è stata usata per elogiare la tolleranza zero dell'Australia riguardo la Politica migratoria.

Infatti, se è vero che l'Australia ha una politica migratoria molto rigida dal 2013, intercettando le barche dei rifugiati e riportando i richiedenti asilo nei centri di detenzione offshore, questa immagine non è rappresentativa di un caso in Australia, come riferiscono Libération e Reuters.

La foto è stata effettivamente scattata nel 2012 da un fotografo giapponese, Masataka Morita, e pubblicata dalla Associated Press. Non si tratta di una barca di migranti, ma di una barca da pesca, con a bordo attivisti cinesi che tentavano di protestare contro lo sbarco sull'isola di Uotsuri, nel Mar Cinese Orientale, sotto la sovranità giapponese, ma rivendicata da Cina e Taiwan. Le altre due barche sono quindi due guardie costiere giapponesi che hanno arrestato i manifestanti cinesi che sono sbarcati sull'isolotto e hanno issato una bandiera cinese per rivendicare l'isola.

BRASILE

Affermazione: la gente dovrebbe versare la candeggina nella rete fognaria per evitare la contaminazione da coronavirus

Fatto: il messaggio condiviso nei gruppi di WhatsApp in Brasile consiglia alle persone di mettere "un cucchiaio di candeggina su ogni scarico dei loro gabinetti, lavandini, vasche da bagno, docce, lavastoviglie" per prevenire la proliferazione del nuovo coronavirus. Come giustificazione, il testo afferma: "Le autorità olandesi hanno scoperto che il virus sta crescendo e si sta moltiplicando nel sistema delle acque reflue. Hanno scoperto che anche le persone che erano confinate nelle loro case hanno preso il virus e hanno deciso di testare l'acqua nel sistema delle acque reflue".

Hanno trovato il virus Covid-19 attivo nelle fogne".

Verità: In un'intervista alla radio CBN, gli esperti sostengono che il virus non ha la capacità di infettare dalle acque di scarico. "Tutti i virus devono essere all'interno di una cellula per sopravvivere e moltiplicarsi. Per questo motivo, i virus non sono in grado di moltiplicarsi nell'acqua o nelle fognature", dice il virologo Rômulo Neris, dottorando all'Università Federale di Rio de Janeiro (UFRJ). La pneumologa Patricia Canto Ribeiro, della Scuola Nazionale di Sanità Pubblica di Rio de Janeiro, dice che alcuni studi hanno trovato l'RNA del virus nelle acque di scarico, ma che "non ci sono prove, almeno fino ad ora, che sia infettivo".

In un comunicato, il Ministero della Salute brasiliano ha detto che "non c'è nessuna raccomandazione di usare la candeggina negli scarichi, nelle vasche da bagno, nelle docce e nelle lavastoviglie delle case come un modo per evitare il contagio da coronavirus".

SPAGNA

Affermazione: produttore di Barbie lancia una bambola che promuove l'aborto

Fatti: un post su Facebook sostiene che il produttore di produttore di Barbie presenterà un'edizione della bambola per i bambini che "giocano con l'aborto". Il post mostra l'immagine di una scatola di giocattoli con la scritta "Abortion Barbie". All'interno della scatola c'è una bambola con la pancia removibile, un bambino nero all'interno, un bambino bianco accanto e delle forbici a grandezza naturale.

Verità: Mattel, l'azienda statunitense che produce Barbie, nega di aver creato o sostenuto la creazione della "Abortion Barbie". La bambola, infatti, è stata creata dall'artista conservatore William Sabatini, meglio conosciuto come Sabo, durante la campagna elettorale del 2014 negli Stati Uniti. L'immagine pubblicata sui social network omette la scritta "Wendy Davis candidata Governatore dello Stato del Texas", presente in basso a destra. Davis era una senatrice del Texas che si è candidata a governatore del Partito Democratico nel 2014 ed è stata soprannominata "Barbie Abortion" da alcuni detrattori per aver sostenuto l'aborto. Sabo ha anche pubblicato un video sul suo profilo su YouTube che descrive in dettaglio il processo di realizzazione della bambola.