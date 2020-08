Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto Tecnè per conto dell'agenzia Dire - diffuso il 7 agosto - il presidente uscente della regione Veneto Luca Zaia avrebbe una percentuale di consensi tra il 68% e il 72%, con un vantaggio quindi enorme su tutti gli avversari.

Il 20 e il 21 settembre si vota in sette Regioni italiane: Valle d'Aosta, Veneto, Toscana, Liguria, Marche, Campania e Puglia. Quella veneta, al momento, sembrerebbe essere l'elezione con l'esito più scontato.

Zaia viaggerebbe verso la rielezione con un consenso stimato attorno al 70%

Dalla rilevazione dell'istituto Tecnè per l'Agenzia Dire, pare che oltre sette cittadini del Veneto su 10 siano pronti a votare di nuovo Luca Zaia come presidente della Regione Veneto.

Il campione di 1000 cittadini della Regione che è stato scelto, in base a criteri come provincia di residenza, età e genere, avrebbe fatto emergere che le intenzioni di voto per Zaia sarebbero pari ad una percentuale tra il 68% e il 72%. Il candidato più vicino sarebbe Arturo Lorenzoni del centrosinistra. Per lui l'impresa sembrerebbe molto ardua, visto che gli viene assegnata una percentuale di voti compresa tra il 16% e il 20%.

Molto lontani anche i candidati di Movimento 5 Stelle e di Italia Viva

In corsa alle elezioni regionali venete oltre a Zaia e Lorenzoni ci sono anche altri candidati. Tra quelli sondati da Tecne per l'agenzia Dire c'è il candidato del Movimento 5 Stelle che, anche qui come in altre regioni, ha deciso di correre in solitaria non ripetendo una candidatura comune col Pd come ad esempio è avvenuto in Liguria. Il candidato pentastellato Enrico Cappelletti avrebbe un consenso stimato tra il 4% e l'8%.

Al quarto posto ci sarebbe la candidata di Italia Viva Daniela Sbrollini. La corsa della renziana con anche alcune liste civiche sarebbe accreditata di una percentuale tra il 2% e il 6%. Al sondaggio il 39% degli intervistati ha risposto con l'intenzione di non votare o dicendo di essere ancora indeciso.

Per il sondaggio di Fabbrica Politica Zaia sarebbe oltre l'80% dei consensi

In un altro sondaggio sempre relativo al Veneto, realizzato nell'ultima settimana da Fabbrica Politica, agenzia di Verona, i dati sarebbero ancora più favorevoli a Zaia. Il governatore avrebbe l'80,7% dei consensi contro il 12,7% di Lorenzini.

Seguono Antonio Guadagnini a capo del Partito dei Veneti con il 3,8%, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle all'1,9% e Daniela Sbrollini di Italia Viva allo 0,5%.

Questo sondaggio ha consentito anche di valutare i voti che andrebbero alle liste. La Lista Zaia avrebbe il 36,8%, Lega Salvini Premier il 31,4%, Fratelli d'Italia il 9,7%, Forza Italia il 2,8%. Riguardo agli avversari, invece, il Pd sarebbe al 9,2%, la lista Lorenzoni all1,2%, Più Europa-Volt all'1,4%, Europa Verde allo 0,9%. Il Partito dei Veneti sarebbe al 3,8%, il Movimento 5 Stelle all'1,9% e infine Italia Viva allo 0,5%.