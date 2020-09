Domenica 20 e lunedì 21 settembre a Lesina, in provincia di Foggia, gli elettori sono stati chiamati alle urne non solo per esprimersi sul referendum costituzionale e per eleggere un nuovo governatore, ma anche per scegliere un nuovo sindaco. Nel piccolo comune sul Gargano, poco più di 6 mila abitanti, però si è presentato un solo candidato, Primiano Leonardo Di Mauro, appoggiato dalla Lega di Matteo Salvini. Il rappresentante della lista civica Lesina Azzurra, però non indosserà la fascia tricolore in quanto non è stato raggiunto il quorum.

Non raggiunto il quorum per 58 voti

Le elezioni amministrative, a questa tornata elettorale, infatti, sono state vinte dal "partito degli astensionisti".

L'ex vice sindaco Primiano Leonardo Di Mauro candidato per Lesina Azzurra, unica lista candidata, non è riuscito a superare la prova del quorum e, per soli 58 voti, non è stato eletto.

Come previsto dal nostro ordinamento, infatti, nei comuni fino a 15.000 abitanti, qualora sia presente una sola lista è necessario raggiungere sia il quorum strutturale (ossia deve votare almeno il 50% +1 degli aventi diritto) sia il quorum funzionale (la lista deve ottenere un numero di voti validi pari, almeno, al 50 per cento dei votanti). Nel piccolo centro del Foggiano, però, l'affluenza si è fermata al 49,01%. e dei 5.748 aventi diritto "solo" 2.542 elettori hanno espresso la loro preferenza per Primiano Di Mauro.

L'elezione, quindi, è stata considerata nulla e per nominare un nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale sarà necessario tornare alle urne nei prossimi mesi (con ogni probabilità in primavera).

Salvini ad agosto: 'Abbiamo già un sindaco...'

Il 23 agosto scorso, Matteo Salvini, in occasione della presentazione delle liste elettorali, aveva commentato la particolare situazione di Lesina, considerata "un avamposto della Lega sul Gargano" (anche perché è la terra d'adozione dell'europarlamentare Massimo Casanova, amico intimo del leader del Carroccio).

In un eccesso di zelo, l'ex ministro dell'Interno, convinto di aver già la vittoria in tasca, aveva dichiarato: "Un sindaco pugliese già lo abbiamo eletto".

Invece, la realtà si è dimostrata ben diversa e ha ricordato che, in Politica, non si "vince a tavolino". L'esito delle elezioni, a Lesina - come del resto in molti comuni italiani - è stato condizionato dal fatto che ci sono che elettori vivono in altre città e, quest'anno, molti di loro, non hanno fatto rientro anche per via dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19.

Nonostante ciò, nel centro pugliese, potrebbe essere stata determinante l'azione di L’Altra Lesina e No Quorum. I due comitati locali, infatti, nelle scorse settimane avevano invitato i cittadini a recarsi alle urne per esercitare il loro diritto al voto, esortandoli, però, a non ritirare la scheda delle Comunali.