Barbara Palombelli ha inteso rispondere a muso duro a una frecciata indiretta di Danilo Toninelli. Il fatto si è verificato nel corso di Stasera Italia, la trasmissione di Rete 4 condotta dalla giornalista. Quest'ultima ha usato toni non urlati, ma decisi, nel momento in cui l'esponente del Movimento 5 Stelle ha lasciato intendere che ci sia una rete di fonti giornalistiche che non renderebbe merito ad alcune novità introdotte dai grillini al governo.

A Stasera Italia si parla di reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza rappresenta una delle grandi battaglie condotta dal Movimento 5 Stelle.

L'idea di poter dare un reddito a chiunque sia in attesa di occupazione è stato un obiettivo raggiunto dai grillini. Tuttavia, attorno alla novità non sono mai mancate polemiche. C'è stato chi, tra gli oppositori, ha spesso criticato l'idea che si potesse dare del denaro a qualcuno "per stare sul divano" (espressione usata spesso in modo dispregiativo). Magari avrebbero auspicato che quei fondi fossero utilizzati per incentivare il lavoro, e non i centri per l'impiego sul modello tedesco.

Palombelli difende il suo operato dopo le accuse di Toninelli alle tv di Berlusconi

Nel corso di Stasera Italia Danilo Toninelli ha dato l'idea di volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto sottolineando come proprio il reddito di cittadinanza nell'ambito di questa pandemia abbia giocato un ruolo fondamentale.

Il riferimento fatto ha riguardato tutte quelle famiglie che hanno usufruito del reddito di cittadinanza come ammortizzatore sociale per poter avere qualcosa da mangiare durante il lockdown. In riferimento a tutti quei nuclei familiari che ne hanno beneficiato ha, infatti, evidenziato: ""Sarebbero in stati in mezzo alla strada o al supermercato a rubare per mettere sul tavolo la sera qualcosa da mangiare".

Quello che, però, dà l'idea di aver particolarmente infastidito l'ex ministro del primo governo Conte è stata quella che ha definito la "narrazione del centrodestra". Una critica rivolta a certi giornali, aggiungendo un riferimento preciso alle "tv di Berlusconi". Un'opinione che, naturalmente diventa ancor più "rumorosa" se espressa nel momento in cui si trova a parlare attraverso i microfoni di un programma come Stasera Italia che va in onda sulle reti Mediaset.

Sentendosi, almeno in parte, chiamata in causa, la risposta di Barbara Palombelli è decisa. " Toninelli, per favore, non si permetta. Vada - ha tuonato - a dire in altri programmi queste cose. In questo programma abbiamo sempre fatto parlare tutti".

"Lei - ha proseguito la giornalista - vada a fare i suoi comizi da un'altra parte, perché noi qui abbiamo sempre fatto parlare tutti in perfetto equilibrio".