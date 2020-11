Le elezioni Usa non hanno ancora stabilito chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d’America. Tutti i sondaggi davano lo sfidante Democratico Joe Biden in netto vantaggio sul presidente in carica, il Repubblicano Donald Trump. Ma i risultati che stanno arrivando dai diversi Stati americani delineano una situazione di assoluta incertezza. Trump al momento sembra in vantaggio di pochi voti nei cosiddetti Stati chiave ed ha persino dichiarato la vittoria. Ma lo spoglio del voto arrivato per posta potrebbe ribaltare la situazione in favore di Biden.

A commentare questo ‘thriller politico’ a stelle e strisce è anche il giornalista italiano Mario Giordano che su Twitter ironizza contro i “sinceri democratici”, a suo avviso già “pronti a celebrare il funerale” dell’inquilino della Casa Bianca.

Elezioni Usa: Donald Trump conquista in rimonta Florida, Ohio, Georgia e Texas

Saranno i cosiddetti swinging States, gli Stati in bilico, a decidere l’esito delle elezioni Usa e chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati, aggiornati alla mattinata di mercoledì 4 novembre, il presidente Donald Trump è riuscito ad aggiudicarsi alcuni di questi. Florida, Ohio, Georgia e Texas sono stati infatti conquistati in rimonta dal candidato Repubblicano, dopo che tutti i sondaggi di questi mesi avevano dato Biden in testa.

Swinging States decisivi

Il candidato del partito Democratico, invece, ha fatto suoi la Virginia, il Minnesota e anche l’Arizona, territorio tradizionalmente appannaggio dei ‘rossi’ repubblicani.

Decisivi, dunque, saranno gli Stati del Midwest, quelli abitati dalla classe operaia. È il caso di Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, dove di solito vincono i ‘blu’ democratici, ma che già quattro anni fa avevano preferito Trump a Hillary Clinton. Anche nelle elezioni Usa 2020, almeno fino a questo momento, il tycoon della Casa Bianca sembra in vantaggio.

Non so come finirà, non so cosa succederà. Ma le facce dei sinceri democratici che erano già pronti a celebrare il funerale di Trump con lo champagne in mano e ora balbettano imbarazzati in Tv, sono già memorabili #DonaldTrump #Election2020 — Mario Giordano (@mariogiordano5) November 4, 2020

Il post di Mario Giordano contro i ‘sinceri democratici’

Ma a ribaltare la situazione potrebbe essere, come già accennato, lo spoglio dei voti arrivati per posta già nei giorni scorsi.

Voto postale che storicamente favorisce il partito Democratico. Per questo Biden si è detto molto fiducioso sull’esito delle elezioni Usa. Numerosi i commenti a quanto sta accadendo, provenienti da tutto il mondo. In Italia, tra le tante voci, spicca quella di Mario Giordano. “Non so come finirà, non so cosa succederà - scrive su Twitter il conduttore di 'Fuori dal coro' - ma le facce dei sinceri democratici che erano già pronti a celebrare il funerale di Trump con lo champagne in mano e ora balbettano imbarazzati in Tv, sono già memorabili”.