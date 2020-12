Anche Marco Travaglio ha fatto un sogno. Così come era capitato l’altro giorno ad Antonio Padellaro, il suo successore racconta ironicamente di aver sognato anche lui lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva da giorni minaccia di staccare la spina all’esecutivo. A questo proposito, Padellaro si è augurato che il presidente del Consiglio trovi il coraggio di andare in parlamento per inchiodare il suo avversario con una verifica parlamentare, come già fece con Matteo Salvini prima della caduta del suo primo governo. Travaglio, invece, aggiunge la sua variante al sogno: la metà dei parlamentari renziani potrebbe decidere di votare contro il suo leader per conservare la poltrona finendo per “staccare la spina a lui”.

Matteo Renzi spiega i motivi dello scontro con Giuseppe Conte

In un breve video pubblicato sui suoi canali social, Matteo Renzi prova a spiegare in 60 secondi agli italiani i motivi che stanno portando il suo partito a “litigare e discutere” con il governo presieduto da Giuseppe Conte. “Stiamo discutendo esattamente di come affrontare l’emergenza coronavirus”, precisa subito il leader di Italia Viva. Secondo Renzi “non si può continuare a dire che andrà tutto bene” colpevolizzando allo stesso tempo i cittadini. “L’Italia purtroppo è il Paese con il più alto numero di morti”, sottolinea l’ex premier il quale, “di fronte a questo record negativo”, propone di “mettere più soldi sulla Sanità” utilizzando quelli che “ci dà l’Europa”. Il riferimento è ai 36 miliardi del Mes.

Renzi si dice convinto che “questa cifra sia da prendere subito”, mentre Lega e M5S sono contrari. “perché sono populisti antieuropei come al tempo del Conte I”, attacca il leader di Iv. Insomma, conclude, bisogna dire “sì al Mes”. Il suo partito sta dunque discutendo “di come gestire il futuro, non di piccole polemiche di parte”, rivendica con orgoglio.

Marco Travaglio critica il leader di Iv: ‘Italia Virus’

Spiegazione di Renzi che, naturalmente, non convince affatto Marco Travaglio. La replica a distanza del giornalista arriva con un editoriale pubblicato sul Fatto martedì 22 dicembre. Già il titolo non lascia dubbi sulle sue intenzioni bellicose: “Italia Virus”. Così infatti Travaglio bolla il partito dell’ex segretario Pd.

Nel pezzo, il direttore fa subito un collegamento scherzoso tra la variante inglese del coronavirus, di cui tanto si discute in queste ore, e la variante del sogno di Padellaro fatta da lui.

Travaglio: ‘Conte stufo marcio della seconda ondata di Italia Virus’

Padellaro si è limitato a sognare un “dibattito parlamentare” durante il quale il premier Conte inchiodi il suo avversario Renzi perché, scrive Travaglio, “stufo marcio della seconda ondata di Italia Virus, decide di prevenire la terza, data per certa dagli esperti a gennaio”. In parlamento, Conte spiegherebbe a Renzi che il “Mes sanitario è inutile” e che i fondi per la sanità previsti dal Recovery Plan italiano ammonterebbero a 16 miliardi, non a nove. Insomma, “una breve lezione di educazione civica e democrazia parlamentare simile a quella impartita il 20 agosto 2019 all’altro Matteo”, il leader leghista Salvini.

Secondo il sogno di Travaglio, dopo aver chiesto la fiducia dell’aula parlamentare, Conte potrebbe contare sul voto favorevole di metà dei 30 deputati e dei 18 senatori renziani che finirebbero per “staccare la spina” proprio al loro leader.