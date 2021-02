Matteo Renzi protagonista suo malgrado della ‘maratona’ di La7 condotta da Enrico Mentana. Lo speciale è incentrato ovviamente sulle trattative per la nomina di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. Durante la lunga diretta del pomeriggio del 4 febbraio, non mancano però momenti di ilarità e ironia. Come nel caso del breve spezzone di una recente intervista, rilasciata in lingua inglese da Renzi alla tv americana Cnbc, che Mentana decide di mandare in onda. Non appena la linea torna allo studio, il giornalista si lascia scappare la battuta canzonatoria “the Draghi is on the table”, scatenando le risate e i commenti caustici dei suoi ospiti.

L’intervista in lingua inglese di Renzi: ‘Mario Draghi is the best, the best, the best’

“Renzi ha fatto un’intervista in inglese anche oggi. Quindi non possiamo non vederne un pezzo”, dice sorridendo Enrico Mentana durante la maratona di La7 per lanciare alcuni secondi dell’intervista rilasciata dal leader di Iv alla tv americana. “I’m so happy because today Italy is in very good hands - dichiara alla Cnbc quello che viene presentato come l’ex premier italiano - That is the priority. Mario Draghi is a special man, he served as Governor of italian banks and President of Bce. And that is the first point. About myself and my strategy - prosegue poi Renzi - a lot of people think that was not good strategy when i opened a political crisis during pandemic.

But i think, that is my view, exactly in this pandemic, Italy had an unbelievable chance to change everything. And Mario Draghi probably is the best, the best, the best man to serve as Prime minister in this moment. So, i don’t think i had a plan. I’m sure now Italy have a dream and this dream is in the hands of Mario Draghi”, conclude la sua analisi il leader di Iv.

La battuta di Mentana su Renzi scatena le risate nello studio di La7

Ma la sua pronuncia non certo perfetta evidentemente attrae l’attenzione del direttore del tg di La7. “Insomma, the Draghi is on the table, questo è evidente”, ironizza subito Mentana non appena il video termina. La sua battuta che riprende lo ‘scolastico’ ‘the pen is on the table’, suscita come detto la reazione ironica dei suoi ospiti.

“Shock”, chiosa il direttore de l’Espresso Marco Damilano. È stupendo, Draghi is on the table è la battuta dell’anno”, si sente una voce femminile dietro le quinte.

La traduzione del discorso del leader di Iv

“Sono molto felice perché oggi l’Italia è veramente in ottime mani. Questa è la priorità. Mario Draghi è una persona speciale che ha servito come governatore delle banche italiane e come presidente della Bce. Questo è il primo punto. Per quanto riguarda la mia strategia, molte persone pensano che non sia stata una buona strategia aprire una crisi politica durante la pandemia (di coronavirus ndr). Ma penso, questo è il mio punto di vista, che esattamente in questa pandemia l’Italia abbia avuto un’incredibile possibilità di cambiare tutto.

E Mario Draghi probabilmente è il migliore (ripete tre volte) uomo per servire come presidente del Consiglio in questo momento. Quindi non penso che il mio fosse un piano, ma sono sicuro che ora l’Italia abbia un sogno. E questo sogno è nelle mani di Draghi”.