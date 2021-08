Dal 6 agosto il green pass diventa obbligatorio per accedere a vari luoghi, tra i quali ristoranti e bar al chiuso, congressi, concorsi, cinema, teatri, palestre e piscine. La cabina di regia del 5 agosto ha esteso l'obbligo di certificazione verde anche ai mezzi di trasporto, Scuola e università. Inoltre, sono stati stabiliti costi ridotti per effettuare i tamponi, spiegando la motivazione del rifiuto della loro gratuità: evitare che le vaccinazioni siano disincentivate.

Scuola e università

Da settembre è previsto il ritorno della didattica in presenza "per assicurare il ritorno a scuola come comunità".

Per garantire la tutela della salute, è necessario che il personale scolastico sia obbligatoriamente in possesso del green pass; tale obbligo non spetta, invece, agli studenti fino alla scuola secondaria di secondo grado, i quali saranno obbligati solo a indossare la mascherina in classe a partire dai 6 anni. Al contrario, gli studenti universitari dovranno essere in possesso della certificazione, così come il personale universitario.

I membri del personale scolastico che per 5 giorni non presenteranno il green pass verranno sospesi.

Mezzi di trasporto e alberghi

A partire dal 1° settembre, il green pass sarà obbligatorio anche per accedere a navi e traghetti interregionali, aerei, treni Intercity, autobus che collegano più di due regioni e quelli adibiti al noleggio con conducente.

L'obbligo non riguarderà, invece, i treni regionali e i mezzi di trasporto locali come tram, metropolitane e bus.

Nonostante la richiesta di una parte della maggioranza di estendere l'obbligo anche agli alberghi, questi rimangono al di fuori, per cui non sarà necessario esibire il pass per alloggiarvi, né per accedere ai loro ristoranti o bar al chiuso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tamponi a costi bassi e app VerificaC19

Un'altra novità riguarda il costo dei tamponi. Ricordiamo, infatti, che il green pass può essere esibito da chi ha ricevuto anche solo la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni oppure da chi ha la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid oppure da chi effettua un tampone con esito negativo entro le 48 ore precedenti.

Non è stata accolta la proposta di rendere i test gratuiti, per evitare di disincentivare le vaccinazioni. Però, è stato approvato un costo di 8 euro per i tamponi effettuati dai ragazzi tra i 12 e i 18 anni e di 15 euro per gli altri cittadini.

L'app adibita ai controlli si chiama VerificaC19 e consente di verificare la validità e l'autenticità del green pass esibito mediante la lettura del QR Code associato ad ogni certificazione. Ai soggetti verificatori potrebbe essere necessario esibire anche un documento in corso di validità per confrontare i dati dell'intestatario.