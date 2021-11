Entrano in vigore da oggi, 10 novembre 2021, le nuove norme sul Codice della strada. Di seguito un elenco delle principali. Arriva una prima stretta sull'uso dei monopattini, multe maggiorate da 68 a 672 euro per il parcheggio selvaggio sui posti riservati ai disabili, alle ricariche di e-car o alle donne in attesa.

Previste anche multe da 216 a 866 euro per chi viene sorpreso a buttare rifiuti da auto ferme o in movimento. Le novità riguardano anche i passaggi a livello: l’omesso ossequio al divieto di attraversamento del passaggio a livello comporta la multa laddove rilevato attraverso appositi dispositivi.

Gli smartphone, computer portatili, notebook e tablet sono finalmente vietati per chi è alla guida. Di conseguenza gli avvocati non potranno più fare ricorsi contestando il fatto che il vecchio codice non vietava espressamente l’uso di questi dispositivi. Viene definitivamente esclusa poi la responsabilità della società di noleggio per le infrazioni commesse da chi è alla guida di un’auto a noleggio.

Il guidatore di una moto viene multato se il proprio passeggero non indossa il casco, indipendentemente dal fatto che sia minorenne o meno.

Monopattini: le principali novità

Per quanto riguarda il capitolo dei monopattini viene rimandata l'introduzione dell'obbligo della targa e dell'assicurazione Rc.

È stato solo previsto che il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims) studi se sia necessario introdurre una copertura assicurativa sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici e riferisca alle commissioni parlamentari entro 180 giorni con una specifica relazione.

Viene introdotto il limite di velocità da 25 a 20 km/h e rimane il limite di 6 km/h nelle aree pedonali. Viene sancito poi il divieto di sosta sui marciapiedi, essendo al contrario consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, per evitare il parcheggio selvaggio dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, con cui si dimostra di aver parcheggiato correttamente il mezzo.

Dal 1° luglio 2022 saranno venduti solo monopattini con frecce e stop. Quelli già in circolazione dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024. Per chi non rispetta tali regole, scatta la confisca, allo stesso modo se si trucca il motore. Sono previste poi delle sanzioni a tal proposito. Con il monopattino si potrà viaggiare liberamente sulle strade statali e sulle provinciali, ovvero strade extraurbane purché non ci sia una pista ciclabile accanto alla carreggiata.

Può guidare i monopattini solo chi ha almeno 14 anni e i minorenni devono indossare il casco. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali ed è vietata la circolazione su marciapiedi. Col buio, viene introdotto l'obbligo di indossare un giubbino riflettente, e sul mezzo deve esser presente una luce bianca o gialla anteriore e rossa posteriore fissa (con catadiottro) entrambe accese e ben funzionanti.

Sulle bici devono invece esser montate delle luci in modo permanente allo stesso modo del campanellino, sia che si circola solo di giorno, sia che si circola di sera. Si possono usare di nuovo ovunque, i monoruota, gli hoverboard e gli segway.

Bonus patente e foglio rosa, e luci su bici

La validità del foglio rosa è stata estesa dai 6 ai 12 mesi. Si potrà ripetere l'esame di guida per tre volte. Fino al 30 giugno viene previsto in favore dei giovani under 35 anni, un bonus fino a mille euro, se si prende una patente per camion, e si riceve reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali. Tale contributo non potrà oltrepassare il 50% del totale delle spese sostenute per il conseguimento della patente.

Il servizio taxi diventa possibile anche con motocicli e mezzi a pedali. Saranno più tutelati inoltre i pedoni in quanto bisognerà fermarsi e farli passare non solo se hanno iniziato ad attraversare ma anche se sono in procinto di farlo.