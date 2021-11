Il codice stradale è pronto a subire una rivoluzione epocale, a partire da questo mercoledì 10 novembre, quando sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale tutto il testo con le modifiche apportate. Una novità che riguarda praticamente tutti visto che secondo i dati Aci sul parco circolante in Italia ci sono ben 39.545.232 automobili (alle quali vanno poi aggiunte altri mezzi di trasporto).

Le novità sono tante: dai cambi di consuetudini ai parcheggi alle multe molto più salate (pagamento quintuplicato rispetto a prima) per chi parcheggia sul luogo di sosta riservato ai disabili, dalle telecamere ai passaggi a livello, alla regolamentazione della sosta alla colonnina di ricarica per le auto elettriche.

Come cambia il nuovo codice della strada: telecamere ai passaggi a livello

Una delle regole nuove di questo codice della strada riguarda i passaggi a livello che purtroppo più volte sono stati luogo di manovre pericolosissime da parte degli automobilisti (in rete spopolano alcuni video). Da mercoledì 10 novembre, sarà possibile installare delle telecamere nei pressi dei passaggi a livello per controllare chi attraversa in divieto.

Visto l'aumento evidente delle auto elettriche, si inizia a regolamentare anche l'uso delle colonnine per la ricarica. Non sarà più possibile rimanere quanto si vuole, ma ci sarà un tempo prestabilito dedicato alla ricarica: un'ora esatta e poi scatterà il divieto di sosta.

Monopattini: saranno obbligatorie le frecce

Un altro veicolo in enorme aumento è quello dei monopattini. Si è lavorato molto al riguardo e sono stati decisi dei limiti di velocità:

massimo 6 km/h in aree pedonali;

massimo 20 km/h negli altri casi.

Da domani 10 novembre, inoltre, i monopattini avranno l'assoluto divieto di circolare e sostare sui marciapiedi e sarà vietato procedere contromano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I monopattini avranno anche l'obbligo di frecce e freni su entrambe le ruote.

Cambiano le regole anche per la moto

Il casco in Moto è obbligatorio, si sa, ma con le nuove regole, se il trasportato non porta il casco non sarà multato lui bensì il conducente. Questo a prescindere dall'età dei due soggetti.

Cambiano pure le regole per il foglio rosa: non durerà più sei mesi, bensì un anno.

L'esame per la patente B potrà essere ripetuto tre volte. Per chi è solito parcheggiare nell'area riservata alla sosta dei disabili arrivano tempi difficili: le multe passano da 168 a 672 euro, mentre i punti decurtati dalla patente si triplicheranno: non più due bensì sei punti tolti dalla patente.

Infine, un "gesto di cortesia": saranno riservati dei parcheggi alle famiglie con bambini fino a due anni dal 1 gennaio 2022 (parcheggi indicati con il colore rosa), mentre la sosta sarà gratis per i disabili anche sulle strisce blu.