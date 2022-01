Questo lunedì 24 gennaio si è svolta a Montecitorio la prima votazione del Parlamento in seduta comune per designare il nome del prossimo Presidente della Repubblica Italiana.

Come ampiamente previsto non è stato raggiunta da nessuno la maggioranza qualificata per essere eletto, in quanto la maggioranza dei partiti hanno deciso di votare scheda bianca e nulla, proseguendo parallelamente le trattative per trovare un accordo in vista delle votazioni dei prossimi giorni (fino alla terza è necessaria una maggioranza qualificata, dalla quarta sarà poi sufficiente una maggioranza semplice).

Ma non intanto, alla prima votazione, sono mancati neppure i voti sparsi a vari personaggi, non solo del mondo politico, ma anche dello spettacolo e della tv.

I risultati del primo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica

Alla fine del primo scrutinio le schede bianche sono state praticamente i 2/3 dei voti espressi, mentre le nulle sono risultate essere una cinquantina. Fra i voti validi espressi il "candidato" con il maggior numero di preferenze è stato Paolo Maddalena, ex giudice della Corte Costituzionale, il quale ha totalizzato 36 voti. Diversi voti sono andati anche al presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella, che ha ottenuto 16 voti.

Fra gli altri personaggi politici hanno preso alcune preferenze anche i vari Marco Cappato, Ettore Rosato, Silvio Berlusconi, Umberto Bossi, Elisabetta Belloni, Marta Cartabia, Francesco Rutelli, Pier Luigi Bersani, Antonio Tajani, Giuseppe Conte, Maria Elisabetta Casellati, Mario Draghi, Pierferdinando Casini, Antonio Martino, Vincenzo De Luca, Walter Veltroni, Marco Rizzo e Giancarlo Giorgetti.

Come ogni volta non sono mancati però anche voti a personaggi esterni al mondo della Politica. In questo caso hanno ottenuto diverse preferenze anche il giornalista Rai Bruno Vespa, il conduttore e divulgatore scientifico Alberto Angela, il conduttore tv Amadeus (all'anagrafe Amedeo Sebastiani), il presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, lo scrittore e alpinista Mauro Corona, lo storico e divulgatore Alessandro Barbero, i giornalisti radiofonici Giorgio Lauro e Giuseppe Cruciani, l'ex calciatore Dino Zoff, il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini e lo scrittore (ex partecipante del GF Vip) Fulvio Abbate.

Sono state anche molte altre le preferenze sparpagliate fra personaggi di vario tipo, da Ugo Mattei ad Andrea Pertici, da Gianluca De Fazio a Giorgio Fresu.