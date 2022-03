Il gruppo internazionale di hacker Anonymous, secondo quanto affermato dagli stessi in un post su twitter, sarebbe riuscito ad entrare nel sistema di trasmissioni delle tv russe e a far vedere filmati inerenti alla Guerra in Ucraina per informare la popolazione; anche i canali streaming sono stati violati, il gruppo ha parlato della "più grande operazione Anonymous mai vista".

Anonymous viola i canali tv russi

Pochi giorni fa, il collettivo ha dichiarato la sua entrata in scena contro la guerra in Ucraina voluta da Putin dando il via all'Operazione Russia: entrare nei sistemi informatici del Cremlino, attaccare siti strategici, canali televisivi, servizi streaming con il fine di generare malcontento tra la popolazione russa, sabotare la censura del Paese e cercare di informare i cittadini russi di quanto stia accadendo in Russia.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

Risale a poche ore fa un post su Twitter pubblicato da Anonymous, in cui si sostiene che gli hacktivisti siano riusciti a violare alcuni canali televisivi, come Russia 24, Channel One, Moscow 24, e i servizi streaming Wink e Ivi, definendo l'attacco ''la più grande operazione Anonymous mai vista''. Secondo il loro comunicato, sui canali vittima dell'operazione sono state trasmesse immagini della guerra mossa contro l'Ucraina, un tentativo di informare la popolazione russa privata di ogni fonte informativa indipendente da quelle del Cremlino.

L'isolamento totale della Russia dall'internet globale

La BBC dichiara di non essere riuscita a verificare in modo indipendente l'operazione di Anonymous ma ci sono buone ragioni per credere che gli attacchi informatici stiano creando seri problemi a Putin, che si vede giorno dopo giorno costretto a prendere decisioni sempre più drastiche per tenere protetta una certa propaganda, che tra i russi è ancora forte: dopo gli arresti in piazza, la chiusura delle fonti e dei giornali indipendenti, arriva per il popolo Russa l'isolamento dall'internet globale.

Le autorità federali russe hanno infatti annunciato che ''dall'11 marzo tutti i server e i domini devono essere trasferiti nell'intranet russa''.

Il collettivo Anonymous

Anonymous è un gruppo fluido di hacktivisti anonimi che ha già attaccato la Russia. Il gruppo è entrato fortemente nell'immaginario collettivo attraverso l'utilizzo simbolico della maschera che ritrae Guy Fawkes, il cospiratore cattolico che ideò la congiura delle polveri contro Giacomo I d'Inghilterra nel 1605, un evento che ha ispirato il famoso fumetto di Alan Moore V for Vendetta e l'omonimo film.

Il collettivo Anonymous si distingue per potenti attacchi hacker, servendosi di strumenti come il DDoS (Distributed Denial of Service), un'operazione in cui una serie di computer di connettono contemporaneamente a vari server arrecando danni e modifiche dei servizi, oppure per inviare un messaggio.