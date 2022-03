L'invasione della Russia in Ucraina, iniziata il 24 febbraio, ha dominato le notizie nelle ultime settimane, tra rapporti militari, la crisi dei rifugiati, le sanzioni contro la Russia, e i negoziati diplomatici per un cessate il fuoco o la fine del conflitto. Questo torrente di informazioni è stato amplificato dai social, che sono stati prevedibilmente utilizzati per condividere la loro quota di Fake News sul conflitto. Il team di Blasting News ha identificato le storie di fake news più condivise da tutto il mondo per aiutarti a distinguere ciò che è vero e ciò che non lo è sulla Guerra in Ucraina.

Mondo

È falso che gli Stati Uniti abbiano laboratori di armi biologiche in Ucraina

Affermazione falsa: gli utenti dei social di tutto il mondo hanno condiviso affermazioni che laboratori finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina stanno sviluppando armi biologiche.

I post riecheggiano un discorso portato avanti da funzionari russi negli ultimi anni e ora utilizzato per giustificare la decisione del paese di invadere l'Ucraina.

Verità:

Dal 2005, come parte del programma di riduzione della minaccia biologica, gli Stati Uniti hanno collaborato con l'Ucraina per modernizzare i laboratori di ricerca biologica che il paese europeo ha ereditato dal periodo in cui faceva parte dell'Unione Sovietica.

Secondo l'accordo, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti aiuta il Ministero della Salute ucraino a garantire che i laboratori del paese non possano essere utilizzati per sviluppare armi biologiche ma per individuare, diagnosticare e monitorare meglio i focolai di malattie infettive.

Secondo il Dipartimento della Difesa, gli Stati Uniti hanno investito circa 200 milioni di dollari in Ucraina dal 2005, sostenendo 46 laboratori ucraini, strutture sanitarie e siti diagnostici.

Sia gli Stati Uniti che l'Ucraina sono firmatari della Convenzione sulle armi biologiche del 1972, che vieta lo sviluppo, la produzione e il possesso di armi biologiche.

Mondo

Non c’è nessuna prova che Putin abbia minacciato la FIFA per la sua decisione di bandire la Russia dalla Coppa del Mondo

Affermazione falsa: dopo che la FIFA e la UEFA hanno annunciato la sospensione a tempo indeterminato delle squadre nazionali e dei club della Russia dalla partecipazione a qualsiasi competizione internazionale a causa dell'invasione dell'Ucraina, gli utenti dei social media hanno affermato che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe fatto la seguente minaccia: "La Russia giocherà alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 o non ci sarà nessuna Coppa del Mondo di cui parlare".

Verità:

Sul sito del Cremlino, dove sono trascritti tutti i discorsi pubblici di Putin, non c'è alcun riferimento alla dichiarazione sulla Coppa del Mondo.

La presunta dichiarazione non è stata anche riportata da nessun media importante, né in Russia né in nessun paese occidentale.

L'8 marzo, la Federazione russa di calcio ha fatto ricorso alla Corte di arbitrato per lo sport (TAS) contro l'esclusione di tutte le sue squadre nazionali e club dalle competizioni internazionali.

Europa

Gli ucraini non hanno messo un carro armato russo in vendita su eBay

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Europa hanno condiviso l'affermazione che gli ucraini avrebbero messo in vendita su eBay un carro armato russo per 400.000 dollari.

I post sono seguiti da uno screenshot del presunto annuncio, in cui si afferma che il veicolo è "perfettamente funzionante".

Verità:

Una ricerca per immagini mostra che la foto utilizzata nell'annuncio è stata pubblicata nel 2010 sul sito di notizie militari DefenceTalk, con sede negli Stati Uniti.

In una dichiarazione a Reuters, eBay ha detto che è impossibile mettere un tale annuncio sulla piattaforma, in quanto la politica della società vieta la vendita di attrezzature militari, compresi i veicoli e le armi in disuso.

America Latina

Le immagini del “Fantasma di Kyev" sono solo simulazioni di videogiochi

Affermazione falsa: gli utenti dei social in America Latina hanno condiviso un video che mostra presumibilmente un pilota dell'aviazione ucraina in azione durante la guerra con la Russia.

Secondo i post, il pilota soprannominato il "Fantasma di Kiev" ha abbattuto almeno 6 caccia russi 30 ore.

Verità:

Una ricerca per immagini mostra che il video è stato originariamente pubblicato su YouTube il 24 febbraio 2021 dall'utente Comrade_Corb, che ha specificato nella descrizione del post che la clip è stata creata nel videogioco "Digital Combat Simulator".

In una dichiarazione a Reuters, Eagle Dynamics, lo sviluppatore del gioco, ha confermato che le immagini che circolano sui social media vengono da "Digital Combat Simulator", e ha criticato l'uso delle immagini per diffondere notizie false.

Non ci sono informazioni ufficiali che un pilota dell'aviazione ucraina sia stato responsabile dell'abbattimento di almeno 6 jet da combattimento russi durante l'attuale conflitto.

Brasile

L'immagine del presidente ucraino con una maglia con la svastica è falsificata

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Brasile hanno condiviso una presunta immagine del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con in mano una maglia della squadra nazionale di calcio del paese con una svastica nazista stampata sopra.

Verità:

Una ricerca per immagini mostra che l'immagine è stata originariamente postata l'8 giugno 2021 sul profilo Instagram ufficiale di Zelensky.

Nella foto è possibile vedere il presidente ucraino con in mano la maglia con il numero 95 stampato sopra, un riferimento alla società di produzione televisiva Kvartal 95, dove Zelensky lavorava.

L'immagine originale è stata quindi manipolata digitalmente per far sembrare che Zelensky stesse tenendo la maglia con sopra un simbolo nazista.

Africa

La Russia non ha inviato due bombardieri nucleari in Venezuela

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Nigeria hanno condiviso l'affermazione che la Russia avrebbe inviato due bombardieri nucleari in Venezuela.

I post sono seguiti da un rapporto della CNN che informa che l'aereo è atterrato in quello che descrive come "il giardino di casa dell'America".

Verità:

Una ricerca per immagini mostra che il rapporto della CNN condiviso nei post è legittimo, ma risale al 12 dicembre 2018.

All'epoca, il governo russo aveva inviato in Venezuela due bombardieri supersonici Tu-160, capaci di trasportare missili da crociera nucleari con una portata di oltre 5.400 chilometri.