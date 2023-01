Il 9 gennaio scorso sono stati pubblicati i risultati dei sondaggi politici a cura di Emg Different per conto del programma tv Rai Agorà. I dati sulle intenzioni di voto sono in controtendenza rispetto alle ultime rilevazioni. I partiti che danno la fiducia al governo Meloni, Fratelli d'Italia, Lega, e Forza Italia, appaiono in lieve calo nei consensi, mentre i principali partiti di opposizione del centro-sinistra sono in salita.

Il sondaggio di Emg Different

Dopo mesi di crescita senza soste nei sondaggi il partito guidato da Giorgia Meloni sembra davanti a un trend negativo.

Secondo l'ultima rilevazioine condotta da Emg Different realizzato per il programma tv Agorà del 9 gennaio tutti i partiti del centrodestra sono in calo, anche se di poco. Al contempo invece per i partiti dell'opposizione ci sono margini di crescita per tutti gli altri partiti.

Il sondaggio è stato condotto nella prima settimana del 2023 e segna un'inversione di tendenza rispetto alle settimane precedenti. La flessione appare comunque contenuta e di proporzioni lievi. Il sondaggio politico tiene conto anche degli indecisi e di quanti al momento non hanno comunque intenzione di andare a votare: questi ultimi in tutto sono il 39,2% del totale, un dato che appare in crescita se lo si confronta con il 36% delle ultime elezioni politiche.

Lieve calo per i partiti di governo

Il calo di consensi non appare preoccupante per i partiti che formano la coalizione di governo di centrodestra, ed è comunque ridotto rispetto al sondaggio precedente, l'ultimo del 2022.

Fratelli d'Italia passa dal 28,8% al 28,6%, la Lega invece passa dal 9,3% al 9,2%, mentre Forza Italia passa dal 7,1% al 7%.

In tutto il centrodestra raggiunge in questo sondaggio il 46,2% dei consensi. Il dato al contempo non appare comunque allarmante, se si considera che i partiti del centrodestra hanno ottenuto il 44% alle ultime elezioni politiche dello scorso 25 settembre 2022.

Questa flessione, seppure minima, è comunque un segnale da non sottovalutare, in quanto segna un'inversione di tendenza rispetto alla crescita ininterrotta delle precedenti settimane.

Al contempo traggono vantaggio i partiti che sono attualmente all'opposizione: tutti quanti infatti sono in lieve crescita rispetto all'ultimo dato.

Il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti d'opposizione

Andando a guardare le intenzioni di voto degli altri partiti politici si nota una crescita generale di tutti i partiti che non sostengono l'attuale governo Meloni. Il Movimento Cinque Stelle, trainato dalla leadership dell'ex premier Giuseppe Conte, si conferma saldamente come secondo partito italiano con il 17,5% dei consensi, guadagnando lo 0,2% rispetto al precedente sondaggio.

Inverte la rotta invece il Partito Democratico, alle prese con un dibattito piuttosto acceso nella fase pre-congressuale che si chiuderà con le primarie del 26 febbraio.

Il partito guidato finirà dal segretario Enrico Letta dalle elezioni di settembre aveva sempre perso consensi nei sondaggi.

Nell'ultima rivelazione invece sale dal 16,5% al 16,7%, dato che risulta comunque più basso rispetto al 19% delle ultime elezioni politiche. Per quanto riguarda invece il Terzo Polo, guidato da Azione di Carlo Calenda e da Italia Viva di Matteo Renzi, assistiamo anche in questo caso ad una crescita, con un passaggio dal 7,9% all'8,2%. I due partiti appaiono in crescita dello 0,5% rispetto alle ultime politiche. Il dato è positivo anche per Verdi e Sinistra, lista che passa dal 3,3% passa al 3,5%, un dato che appare in linea con le ultime elezioni.