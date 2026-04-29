Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha annunciato il 29 aprile 2026 la potenziale apertura di un dialogo politico con il centrosinistra. La condizione posta è chiara: la leadership di Ilaria Salis. Questa dichiarazione ha evidenziato la disponibilità del partito a un confronto, sottolineando come la presenza di Salis alla guida della coalizione sia un requisito essenziale per tale avvicinamento.

Calenda ha ribadito la sua posizione con la frase: "Se Ilaria Salis sarà la leader del centrosinistra, potremo aprire un dialogo". Ha aggiunto che, in tale scenario, Azione sarebbe pronta a valutare la collaborazione.

Tuttavia, ha precisato che la decisione finale dipenderà dagli sviluppi futuri e dalla concreta posizione di Salis all'interno della coalizione.

La proposta di Calenda e il contesto politico

La posizione di Carlo Calenda rappresenta un'apertura significativa, seppur strettamente condizionata, verso il centrosinistra, legata esclusivamente all'eventuale assunzione della leadership da parte di Ilaria Salis. Il leader di Azione ha evitato commenti su altre ipotesi di alleanze o dinamiche interne, concentrandosi unicamente sulla prospettiva di un dialogo costruttivo qualora Salis ricoprisse un ruolo di guida.

Il profilo politico di Azione

Azione, fondato nel 2019 da Carlo Calenda, è un partito italiano con una posizione riformista e liberaldemocratica.

I suoi obiettivi includono la promozione di innovazione, sviluppo economico e rafforzamento delle istituzioni democratiche. Si è distinto per la sua autonomia rispetto ai principali schieramenti, ponendo enfasi sulla modernizzazione del Paese.

Nel corso degli anni, Azione ha partecipato a diverse competizioni elettorali, sia in autonomia sia in coalizione. Il partito mantiene una posizione indipendente nel dibattito politico nazionale, valutando di volta in volta le opportunità di dialogo e collaborazione. Le decisioni sono prese in base ai principi stabiliti dai propri organi direttivi, riaffermando la coerenza con la propria linea.