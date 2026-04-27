Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato il 27 aprile 2026 di dover annullare i suoi prossimi appuntamenti pubblici. La decisione è dovuta alla necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico. L'annuncio, diffuso tramite i canali social, ha evidenziato il dispiacere del leader per la forzata interruzione degli impegni.

Nel suo messaggio ai sostenitori, Conte ha dichiarato: “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico”.

Ha poi aggiunto: “Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione”.

Nonostante l'assenza temporanea, il leader pentastellato ha sottolineato che il lavoro del Movimento 5 Stelle prosegue. “Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i '100 spazi aperti per la democrazia' di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto!”, ha concluso Conte.

Programma e partecipazione del Movimento 5 Stelle

Giuseppe Conte ha evidenziato che, nonostante l’impossibilità di partecipare personalmente agli incontri, le attività del Movimento 5 Stelle continuano.

Il riferimento è alla stesura del programma e all’organizzazione dell’iniziativa “100 spazi aperti per la democrazia”, prevista per il mese di maggio. Questo evento è concepito per coinvolgere i cittadini nella definizione delle proposte del movimento, promuovendo una partecipazione attiva. Conte ricopre la carica di presidente del Movimento 5 Stelle dal 2021. Il Movimento 5 Stelle, fondato nel 2009, si definisce apartitica e orientata alla partecipazione diretta dei cittadini. Il movimento promuove iniziative di confronto pubblico e partecipazione, come i “100 spazi aperti per la democrazia”, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nell’elaborazione delle politiche e delle proposte legislative.