Donald Trump è tornato ad attaccare l’Iran con un post sui social, sostenendo che il regime dovrebbe “darsi una regolata” e che non è in grado di “firmare un accordo non nucleare”.

Il messaggio, pubblicato alle 4 del mattino ora di Washington, è accompagnato da un’immagine chiaramente generata dall’intelligenza artificiale: raffigura Trump mentre impugna una mitragliatrice davanti a una catena montuosa devastata da esplosioni.

“BASTA CON IL SIGNOR GENTILE”, si legge nella didascalia, che richiama un suo precedente intervento in cui aveva dichiarato l’intenzione di adottare una linea più dura nei confronti dell’Iran.

L'Immagine e le reazioni internazionali

La foto, prodotta tramite intelligenza artificiale, rappresenta una mossa comunicativa che ha suscitato reazioni sia negli Stati Uniti che sulla scena internazionale. Trump ha accompagnato la pubblicazione con un messaggio dai toni bellicosi, alimentando un dibattito sulla responsabilità dei leader politici nell'uso dei social media e delle tecnologie digitali. L'immagine è stata ampiamente ripresa e commentata da numerosi media internazionali, generando un vasto numero di discussioni online.