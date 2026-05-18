Il 18 maggio 2026, nel pomeriggio, si è svolto a Palazzo Chigi, sede del governo italiano a Roma, un significativo incontro tra Carlo Calenda, leader del partito Azione, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'appuntamento ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le forze politiche, focalizzato su tematiche di primario interesse nazionale.

L'iniziativa è scaturita dalla disponibilità precedentemente manifestata dalla Presidente del Consiglio. Durante una sessione di question time al Senato, infatti, Meloni aveva espresso la propria apertura a discutere proposte concrete e di merito, volte a fronteggiare l'attuale situazione economica del Paese.

In risposta a tale invito, Calenda ha portato all'attenzione della Presidente le elaborazioni e le strategie di Azione, specificamente incentrate sui settori chiave dell'energia e dell'industria.

Proposte di Azione su energia e industria

Il colloquio, come riferito da Carlo Calenda in una nota ufficiale, è stato definito "cordiale e costruttivo". Questa valutazione sottolinea l'importanza di un dialogo aperto su questioni che impattano il benessere dei cittadini e la competitività del sistema-Paese. Le proposte di Azione mirano a offrire soluzioni pragmatiche per le sfide energetiche e industriali, evidenziando la necessità di interventi mirati e di una visione strategica.

Palazzo Chigi: il contesto istituzionale

La scelta di Palazzo Chigi come luogo dell'incontro è emblematica del suo ruolo istituzionale. Questa storica sede, nel cuore di Roma, è il fulcro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ospita gli uffici della Presidente del Consiglio. Funge da scenario per i più importanti appuntamenti politici e diplomatici, dove si delineano le strategie e le politiche che guidano la nazione.

L'incontro tra Calenda e Meloni a Palazzo Chigi rafforza il segnale di un confronto istituzionale di alto livello, volto alla ricerca di soluzioni condivise per le problematiche più urgenti. La capacità di dialogare su temi complessi come l'economia, l'energia e l'industria evidenzia la volontà di affrontare con serietà e impegno le sfide che attendono il Paese.