La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, un provvedimento cruciale intitolato "disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni". Il testo è ora legge, avendo ricevuto 160 voti a favore, 110 contrari e 7 astenuti. Composto da dieci articoli, il provvedimento si configura come uno strumento legislativo fondamentale per intervenire su diversi ambiti strategici del paese, mirando a sbloccare e accelerare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali.

Ponte sullo Stretto e altre infrastrutture chiave

Una delle misure centrali del decreto riguarda la prosecuzione dell’iter approvativo per il Ponte che collegherà Sicilia e Calabria, noto come Ponte sullo Stretto di Messina. L’obiettivo è completare con tempestività l'intero processo, adeguando il progetto ai rilievi della Corte dei Conti e rafforzando il coordinamento tra le amministrazioni competenti. Questa disposizione è cruciale per un'opera di rilevanza nazionale.

Il raggio d'azione del decreto si estende ad altre infrastrutture vitali. Sono previsti interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24 e A25. Il provvedimento introduce anche una razionalizzazione delle gestioni commissariali su queste infrastrutture, con l'intento di rendere più efficiente la governance degli interventi.

Misure urgenti sono inoltre dedicate alla sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso.

Accelerazione e gestione commissariale

Il testo di legge include disposizioni per l’affidamento della concessione dell’autostrada A22 Brennero–Modena. Un aspetto innovativo è la nomina degli amministratori delegati di Anas e Rete Ferroviaria Italiana quali commissari straordinari unici per le opere stradali e ferroviarie. Questa scelta strategica punta a concentrare le responsabilità e ad accelerare l’avanzamento degli interventi infrastrutturali.

Il decreto affronta anche le esigenze legate a eventi futuri e allo sviluppo urbano. Sono previste misure per accelerare la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, un'infrastruttura fondamentale per la mobilità capitolina.

Viene inoltre assicurata la funzionalità dei commissari nominati per le opere necessarie ai campionati UEFA Euro 2032. Un ulteriore potenziamento è destinato al Parco della Salute e della Città della salute e della scienza di Novara.

Ricostruzione, energia e tutela ambientale

La nuova legge dedica attenzione anche a contesti di emergenza e alla protezione ambientale. Sono inclusi interventi per la ricostruzione post-alluvione nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata. Il decreto introduce inoltre misure per garantire la continuità degli approvvigionamenti energetici, un tema di rilevanza strategica. Infine, specifiche disposizioni sono dedicate alla tutela della laguna di Venezia, un ecosistema fragile e di valore universale.

Con l’approvazione definitiva della Camera, il decreto diventa operativo come strumento organico per la gestione dei commissari straordinari e delle concessioni. La sua finalità è chiara: sbloccare cantieri e procedure strategiche, semplificare e accelerare le grandi opere considerate prioritarie dal governo, rendendo più efficiente l'intera governance degli interventi infrastrutturali.