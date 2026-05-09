L’intelligence statunitense valuta che Mojtaba Khamenei, considerato il nuovo leader supremo dell’Iran, stia ricoprendo un ruolo cruciale nella definizione della strategia bellica del Paese. Egli affianca alti funzionari di Teheran nelle decisioni strategiche. Tuttavia, l’esatta portata della sua autorità all’interno di un regime frammentato non è ancora del tutto chiara.

Si ritiene che Khamenei parteciperà attivamente alla gestione dei negoziati con gli Stati Uniti, mirati a porre fine al conflitto in corso. Questa partecipazione è significativa, considerando che non appare in pubblico da quando ha riportato gravi ferite in un attacco.

Tale evento ha causato la morte di suo padre, Ali Khamenei, e di diversi vertici militari iraniani.

Il ruolo di Mojtaba Khamenei nella strategia iraniana

Le informazioni dell’intelligence statunitense indicano che Mojtaba Khamenei contribuisce direttamente a dirigere sia la strategia militare iraniana sia i negoziati con Washington. Questa influenza si manifesta nonostante la sua prolungata assenza dalle scene pubbliche e le persistenti speculazioni sul suo stato di salute.

L'assenza pubblica e le condizioni di salute

L’assenza di Mojtaba Khamenei dalla vita pubblica è direttamente collegata alle gravi ferite subite durante l’attacco che ha portato alla scomparsa di suo padre e di altri importanti ufficiali. Da quel momento, la sua partecipazione alle decisioni strategiche è monitorata e valutata attraverso fonti riservate, che ne confermano il peso nonostante la discrezione sulla sua condizione.