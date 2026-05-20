La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ufficialmente annunciato l'elevazione del rapporto tra Italia e India a un partenariato strategico speciale. Questa significativa dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 20 maggio 2026, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi. L'incontro segna un momento cruciale e di svolta per le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Una visita storica per il rafforzamento dei legami

La presidente Meloni ha enfaticamente definito la giornata come “storica per le relazioni tra le nostre nazioni”.

Ha evidenziato che, sebbene Narendra Modi sia alla guida dell'India ininterrottamente dal 2014, questa rappresenta la sua prima missione ufficiale in Italia. Un dato di rilievo è che l'ultima visita bilaterale di un primo ministro indiano nel Paese risaliva all'anno 2000. Meloni ha sottolineato come “Questa visita costituisce l’apice del percorso costruito in questi anni per riannodare i fili della relazione, per portarlo al livello più alto di sempre”, colmando così un vuoto durato oltre due decenni.

Nuovo livello di cooperazione strategica tra Italia e India

“Oggi eleviamo il nostro rapporto al livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine che mai”, ha ribadito la presidente del Consiglio.

Questo annuncio rappresenta il culmine di un percorso di avvicinamento tra le due nazioni, che negli ultimi anni hanno intensificato gli sforzi per rafforzare la collaborazione in molteplici settori. La visita di Modi in Italia è considerata un momento chiave per consolidare ulteriormente il dialogo politico ed economico tra Roma e New Delhi.

L'incontro tra Meloni e Modi si inserisce in una fase di intensificazione dei rapporti, con l'obiettivo primario di sviluppare in modo significativo le relazioni bilaterali e promuovere una cooperazione strategica sempre più ampia e profonda tra i due Paesi.