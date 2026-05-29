La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà a Roma martedì 2 giugno alle celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica. La premier prenderà parte a due momenti significativi della giornata, evidenziando l'importanza attribuita dal governo a questa ricorrenza nazionale.

Nella mattinata, la Presidente Meloni si recherà all'Altare della Patria, luogo simbolo delle commemorazioni istituzionali italiane. A Piazza Venezia, il monumento è tradizionalmente il palcoscenico della deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto. Questo gesto, compiuto dalle massime cariche dello Stato, rappresenta un profondo omaggio ai caduti e un forte richiamo all'unità nazionale, valori fondanti della Repubblica.

Le celebrazioni all'Altare della Patria

La presenza di Giorgia Meloni all'Altare della Patria costituisce un momento centrale e solenne delle celebrazioni del 2 giugno. La sua partecipazione rafforza il legame tra le istituzioni e la memoria storica del Paese, ribadendo il significato profondo della fondazione della Repubblica Italiana.

L'appuntamento serale: "Volti della Repubblica"

In serata, la Presidente del Consiglio parteciperà all'evento "Volti della Repubblica". L'iniziativa, nella capitale, è dedicata a valorizzare il ruolo cruciale delle istituzioni e dei cittadini che hanno contribuito alla storia repubblicana italiana. La presenza di Meloni evidenzia l'attenzione del governo verso il coinvolgimento attivo delle diverse componenti della società civile e istituzionale nella celebrazione dei principi repubblicani.

L'appuntamento serale vedrà la partecipazione di diverse personalità istituzionali e della società civile, riunite per riflettere sui valori e sull'evoluzione della Repubblica. La duplice presenza della Presidente Meloni, sia nelle cerimonie formali che negli eventi di confronto, sottolinea l'ampia portata delle celebrazioni del 2 giugno e l'impegno del governo nel promuovere la consapevolezza civica e l'identità nazionale.