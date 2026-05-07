La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è a Toronto per partecipare al Global Progress Action Summit, un importante evento in programma il 9 e 10 maggio 2026. L'incontro con l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è previsto per domani.

L'intervento di Schlein al summit è fissato per sabato, poco prima della chiusura affidata al "padrone di casa", il premier canadese Mark Carney. Questo appuntamento in Canada segue il summit di tre settimane fa a Barcellona, convocato dal premier spagnolo Pedro Sánchez. La segretaria ha evidenziato come la tappa canadese rappresenti "un altro tassello di costruzione di questa rete globale di forze progressiste e democratiche che si oppongono a chi sta cercando di smantellare l’ordine mondiale e delegittimare le sedi multilaterali, dove prevale il dialogo e la cooperazione anziché l’uso della forza e delle armi".

Schlein ha partecipato come volontaria alle campagne elettorali di Obama del 2008 e 2012. Ha tuttavia precisato che l'incontro di domani "sarà il nostro primo incontro – non ci ho mai parlato".

Dettagli del Global Progress Action Summit

Il Global Progress Action Summit 2026 è co-organizzato da Global Progress Action, un progetto del Center for American Progress Action Fund, e dall’organizzazione Canada 2020. L'evento si svolge al Fairmont Royal York Hotel, 100 Front Street West, Toronto, Canada. La registrazione stampa è prevista alle 8:15 ET, con la conclusione del panel finale alle 15:00 ET del 9 maggio 2026.

Contesto e obiettivi internazionali

Mark Carney, primo ministro canadese e "padrone di casa" del summit, è una figura centrale dell’evento.

Il summit riunisce leader politici ed esperti da tutto il mondo per discutere una nuova visione del potere politico, della governance e della cooperazione internazionale. Questo avviene in un momento segnato da insicurezza globale e autoritarismo crescente, rendendo il dialogo e la collaborazione tra forze progressiste ancora più cruciali.