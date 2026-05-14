L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato il 14 maggio 2026 che il presidente cinese Xi Jinping si è offerto di assistere nella questione iraniana, garantendo che la Cina non fornirà armi a Teheran. Durante un'intervista, Trump ha rievocato una conversazione con Xi, affermando: "Xi mi ha detto che non darà armi all'Iran", sottolineando la rilevanza di tale impegno.

Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di relazioni internazionali tra Stati Uniti, Cina e Iran, con attenzione alle dinamiche di sicurezza e alla proliferazione di armamenti nella regione mediorientale.

Trump ha evidenziato come la posizione di Xi rappresenti un impegno significativo per prevenire un'escalation militare e contribuire alla stabilità regionale, obiettivo prioritario globale.

Il colloquio tra Trump e Xi Jinping sull'Iran

Durante l'intervista, Donald Trump ha fornito dettagli sul dialogo con Xi Jinping. La conversazione si è focalizzata sulla situazione iraniana e sulle implicazioni di un eventuale supporto militare cinese a Teheran. L'ex presidente ha ribadito l'importanza strategica di questa assicurazione, considerando il ruolo della Cina come attore globale e la sua influenza nelle questioni di sicurezza internazionale. La collaborazione tra Stati Uniti e Cina su temi come l'Iran può essere fondamentale per ridurre le tensioni e promuovere soluzioni diplomatiche.

La Cina e la sicurezza globale

Sotto la guida di Xi Jinping, la Cina svolge un ruolo centrale nella politica internazionale, in particolare riguardo alla sicurezza globale e alla non proliferazione di armi. Il governo cinese ha costantemente affermato la propria posizione a favore della stabilità e della risoluzione pacifica dei conflitti, partecipando a tavoli negoziali e promuovendo il dialogo. L'impegno espresso da Xi a Trump si allinea con questa linea di condotta, confermando la volontà di Pechino di non alimentare conflitti tramite la fornitura di armamenti, favorendo un equilibrio geopolitico.