Un alto consigliere della Guida Suprema iraniana, Ali Akbar Velayati, ha lanciato un chiaro avvertimento agli Stati Uniti: l'Iran risponderà con un "diluvio di missili" qualora Washington dovesse sferrare un nuovo attacco contro obiettivi iraniani. Questa dichiarazione giunge dopo che, nei giorni scorsi, le forze statunitensi hanno colpito postazioni in Siria, in particolare nell'area di Damasco, in risposta a precedenti aggressioni contro le proprie basi nella regione.

Velayati, figura di spicco nel panorama politico iraniano e consigliere di lunga data dell'Ayatollah Ali Khamenei, ha ribadito la ferma intenzione dell'Iran di difendere i propri interessi.

Ha sottolineato che qualsiasi nuova azione militare da parte degli Stati Uniti riceverà una risposta immediata e su larga scala. "Ci sarà un diluvio di missili contro le basi americane nella regione se gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo", ha affermato Velayati, evidenziando come Teheran consideri la presenza militare statunitense nell'area una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale.

Contesto di Tensione e Avvertimenti Regionali

L'avvertimento di Velayati si inserisce in un quadro di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, caratterizzato da numerosi episodi di confronto militare indiretto, soprattutto in Siria e Iraq. Negli ultimi mesi, le forze americane hanno condotto raid mirati contro milizie sostenute dall'Iran, accusate di aver attaccato installazioni statunitensi.

L'Iran, dal canto suo, ha costantemente riaffermato la propria determinazione a reagire a ogni azione percepita come una minaccia diretta ai propri interessi regionali.

Questa dichiarazione fa seguito a una serie di segnali di allerta inviati da Teheran a Washington, in un momento di particolare instabilità in Medio Oriente. Le autorità iraniane hanno più volte sollecitato il ritiro delle truppe americane dalla regione, sostenendo che la loro permanenza alimenta tensioni e mina la stabilità locale.

Ali Akbar Velayati: Ruolo e Influenze

Ali Akbar Velayati è un influente politico e diplomatico iraniano, che ricopre attualmente la carica di consigliere per gli affari internazionali della Guida Suprema Ali Khamenei.

La sua lunga carriera include il ruolo di ministro degli Esteri dell'Iran dal 1981 al 1997, periodo durante il quale ha partecipato a numerosi negoziati internazionali. Velayati è riconosciuto come una delle voci più autorevoli della politica estera iraniana e svolge un ruolo cruciale nella definizione delle strategie diplomatiche e di sicurezza del Paese.

La sua posizione di consigliere presso l'Ufficio della Guida Suprema implica un supporto diretto alle decisioni strategiche di Khamenei, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i principali attori internazionali e la gestione delle crisi regionali. L'Ufficio della Guida Suprema rappresenta il massimo organo di indirizzo politico e religioso dell'Iran, coordinando le scelte fondamentali in materia di politica estera e sicurezza nazionale.