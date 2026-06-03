Il Comando Centrale americano (US Centcom) ha annunciato di aver condotto raid difensivi sull’isola iraniana di Qaeshm. L’operazione, resa nota nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2026, ha visto le forze americane intercettare e abbattere numerosi missili balistici e droni iraniani. Tra questi, tre missili lanciati verso il Bahrain sono stati efficacemente neutralizzati prima di raggiungere il loro obiettivo. L'intervento del US Centcom è parte di un più ampio impegno per la sicurezza e la stabilità regionale.

Dettagli delle operazioni e intercettazioni

Le forze statunitensi hanno specificato di aver abbattuto tre droni iraniani, lanciati con l’intento di colpire marinai civili in transito nelle acque regionali. Contestualmente, sono stati eseguiti attacchi difensivi mirati contro una stazione di controllo militare iraniana situata sull’isola di Qaeshm. Il US Centcom ha dichiarato che "le forze americane hanno sconfitto con successo diversi missili e droni iraniani, e condotto raid difensivi sull’isola di Qaeshm", evidenziando l'efficacia delle proprie capacità. È stato inoltre precisato che l'Iran aveva lanciato diversi missili balistici verso paesi vicini, ma che "tutti hanno fallito nel centrare i loro target".

Nello specifico, due missili diretti verso il Kuwait si sono spezzati in volo, mentre i tre missili lanciati verso il Bahrain sono stati intercettati e neutralizzati dalle forze americane.

Protezione delle rotte e deterrenza

Il Comando Centrale americano ha chiarito che, prima delle azioni dirette su Qaeshm, le forze statunitensi avevano già abbattuto tre droni iraniani che minacciavano marinai civili. L'attenzione delle operazioni si è poi concentrata anche sulla stazione di controllo militare iraniana a Qaeshm, ritenuta cruciale per il coordinamento delle attività missilistiche e dei droni ostili. Gli Stati Uniti hanno costantemente enfatizzato la natura esclusivamente difensiva delle operazioni, rimarcando l'importanza e l'efficacia delle intercettazioni e degli abbattimenti per la salvaguardia delle proprie forze e per la protezione dei civili nell'area. Queste azioni mirano a rafforzare la sicurezza regionale e a scoraggiare future iniziative destabilizzanti.