L'Ambasciata di Israele in Italia ha espresso un netto disaccordo con le recenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in merito alla situazione al confine tra Israele e Libano. In una nota ufficiale diffusa il 3 giugno 2026, la rappresentanza diplomatica israeliana ha fermamente sottolineato che, a suo giudizio, le parole di Tajani mancano di equità e non riflettono la realtà dei fatti che caratterizza la regione.

Il comunicato dell'ambasciata fa esplicito riferimento alle affermazioni di Tajani che, secondo la prospettiva israeliana, non terrebbero adeguatamente conto delle responsabilità del gruppo Hezbollah nelle crescenti tensioni lungo il confine.

L'ambasciata ha ribadito con forza che Israele considera Hezbollah un'organizzazione terroristica e ha evidenziato l'imperativa necessità di riconoscere il ruolo destabilizzante di tale gruppo negli scontri e nelle escalation che si sono verificate nell'area settentrionale del Paese.

Le posizioni israeliane sul conflitto al confine

Nel dettaglio del comunicato, l'Ambasciata di Israele ha dichiarato in modo inequivocabile che “non c'è equità nelle dichiarazioni rilasciate dal ministro Tajani riguardo alla situazione al confine con il Libano”. La rappresentanza diplomatica ha inoltre enfatizzato che Israele si riserva il diritto inalienabile di difendere i propri cittadini e il proprio territorio dalle minacce persistenti provenienti dal nord, ribadendo la propria ferma posizione nei confronti delle attività aggressive di Hezbollah.

L'ambasciata ha rivolto un appello alle autorità italiane e all'intera comunità internazionale, invitandole a riconoscere la complessità intrinseca della situazione e il ruolo cruciale delle diverse parti coinvolte nel conflitto. Ha inoltre sottolineato l'esigenza di una valutazione più bilanciata e approfondita degli eventi, che tenga conto di tutte le dinamiche in gioco per una comprensione completa del contesto regionale.

Il ruolo dell'Ambasciata di Israele a Roma

L'Ambasciata di Israele a Roma funge da principale punto di riferimento per il governo israeliano presso la Repubblica Italiana. La sua missione è quella di svolgere un'ampia gamma di attività diplomatiche, culturali ed economiche, tutte volte a rafforzare e consolidare le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

L'ambasciata si impegna attivamente anche nel fornire assistenza essenziale ai cittadini israeliani residenti o in transito in Italia e nel promuovere la cooperazione in settori strategici, tra cui la sicurezza, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

La sede dell'ambasciata, situata nella capitale italiana, rappresenta il fulcro per la gestione dei rapporti tra Israele e Italia, sia a livello istituzionale che nella trattazione delle questioni di attualità internazionale che coinvolgono direttamente o indirettamente le due nazioni, inclusi i recenti scambi diplomatici sulla situazione regionale.