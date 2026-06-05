La guerra in Ucraina è forse davanti ad una svolta epocale, Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera aperta a Vladimir Putin, proponendo un incontro faccia a faccia per avviare un percorso negoziale che possa finalmente fermare la guerra in Ucraina. Nella missiva, il presidente ucraino sottolinea che il conflitto, ormai al quinto anno, non può essere lasciato in sospeso mentre l’attenzione internazionale si sposta su altre crisi globali. Zelensky ribadisce che l’Ucraina non accetterà la perdita del Donetsk e che la guerra, iniziata come una scelta personale del Cremlino, sta diventando sempre più insostenibile anche per la popolazione russa.

Il leader di Kiev propone inoltre un cessate il fuoco completo durante i negoziati, lo scambio dei prigionieri e il ritorno dei civili deportati, indicando Svizzera, Turchia e Paesi arabi come possibili sedi dell’incontro. L’obiettivo dichiarato è chiaro: “Mettere fine alla guerra con un impegno diretto tra noi e voi”.

Il Cremlino apre al dialogo

La risposta russa non si è fatta attendere. Il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato che Volodymyr Zelensky “può venire a Mosca quando vuole”, lasciando intendere un’apertura, seppur condizionata, a un possibile incontro. Putin, dal Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, ha affermato che la Russia è “pronta a una soluzione pacifica”, pur sostenendo che non è necessaria una tregua formale.

Il Cremlino rilancia inoltre il nome dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore, segnale che Mosca preferisce figure percepite come più neutrali o vicine ai propri interessi. Parallelamente, Stati Uniti ed Europa reagiscono: Donald Trump definisce l’idea di un incontro “bellissima”, mentre Germania, Francia e Regno Unito lavorano a un piano per riportare Putin al tavolo delle trattative. Intanto, sul terreno, la guerra non si ferma: nuovi attacchi con droni hanno colpito diverse regioni ucraine, ricordando quanto sia fragile ogni spiraglio diplomatico.

Un possibile punto di svolta nella guerra: scenari, rischi e prospettive

La proposta di Volodymyr Zelensky arriva in un momento strategico: gli Stati Uniti sono concentrati sulla crisi iraniana e Kiev teme che il conflitto possa scivolare in secondo piano.

Allo stesso tempo, secondo il presidente ucraino, la popolazione russa inizia a percepire con maggiore chiarezza i costi della guerra, un elemento che potrebbe spingere Putin a valutare un cambio di rotta. L’Ucraina insiste sul coinvolgimento di UE e USA nel processo negoziale, rifiutando l’idea che le questioni europee possano essere decise in bilaterali come quello di Anchorage. La lettera di Zelensky, oltre che politica, è profondamente simbolica: ricorda a Putin come fosse visto positivamente in Ucraina 26 anni fa e lo invita a “non aver paura di imboccare la via d’uscita”. La risposta del Cremlino apre una finestra, piccola ma reale, verso un possibile negoziato. Resta da capire se questo scambio di messaggi sarà l’inizio di un percorso concreto o solo un episodio isolato in una guerra che continua a mietere vittime ogni giorno.

Reazione del mondo alla lettera di Zelensky

Nel resto del mondo, la lettera di Volodymyr Zelensky e la risposta del Cremlino sono state accolte con una miscela di prudenza, speranza e scetticismo. È come se la comunità internazionale avesse trattenuto il fiato per un istante, chiedendosi se davvero, dopo anni di distruzione, potesse aprirsi uno spiraglio reale. Non un gesto simbolico, non un’operazione di immagine, ma un primo passo concreto verso un possibile negoziato.

In Europa, il sentimento prevalente è quello di una speranza cauta. Le capitali europee hanno imparato, negli ultimi anni, a non lasciarsi trascinare dall’entusiasmo quando si parla di aperture russe. Tuttavia, la rapidità con cui il Cremlino ha risposto alla lettera ha colpito molti osservatori.

Non è usuale che Mosca reagisca così velocemente a un’iniziativa ucraina, e questo ha alimentato l’idea che qualcosa, sotto la superficie, stia cambiando. Alcuni analisti europei parlano di “stanchezza strategica” da parte russa, altri di un tentativo di guadagnare tempo, altri ancora di una finestra diplomatica che potrebbe chiudersi rapidamente se non sfruttata.