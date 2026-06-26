Il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa promossa da Francia e Italia per costituire una nuova coalizione multinazionale che subentri alla missione Unifil dopo la scadenza del suo mandato, prevista per dicembre.
Il sostegno di Aoun
Il capo dello Stato libanese ha accolto favorevolmente gli sforzi diplomatici di Parigi e Roma per dare continuità alla presenza internazionale nel Paese attraverso una nuova forza multinazionale.
L'obiettivo dell'iniziativa è garantire il mantenimento della stabilità e contribuire al rafforzamento delle istituzioni libanesi al termine dell'attuale missione delle Nazioni Unite.
L'annuncio di Macron e Meloni
La proposta è stata illustrata ieri durante il vertice di Antibes dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
I due leader hanno annunciato l'intenzione di dar vita a una "coalizione" multinazionale che prenderà il posto della Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) al termine del mandato previsto per dicembre, con l'obiettivo di rafforzare la "sovranità in Libano".