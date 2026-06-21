Il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato con fermezza che "non c'è alcuna zona di sicurezza per Israele in Libano". L'annuncio è stato diffuso il 21 giugno 2026, in un discorso dove Nasrallah ha affrontato le tensioni in corso tra l'organizzazione e lo Stato israeliano, evidenziando una posizione intransigente.

Le dichiarazioni di Nasrallah sulla sicurezza

Durante il suo intervento, Nasrallah ha sottolineato che ogni tentativo di Israele di creare una zona di sicurezza lungo il confine libanese non avrà successo.

Il leader di Hezbollah ha affermato che il movimento continuerà a difendere il territorio del Libano e che "non permetterà la creazione di aree sicure per Israele" all'interno dei confini nazionali. Le sue parole giungono in un contesto di crescente tensione nella regione, con frequenti scambi di fuoco tra le due parti nelle aree di confine, rendendo la situazione particolarmente volatile.

Contesto e ruolo di Hezbollah

Hezbollah è un'organizzazione politico-militare sciita libanese, fondata nel 1982. È riconosciuta per il suo ruolo nella resistenza contro l'occupazione israeliana nel sud del Libano e mantiene una presenza significativa nell'area di confine. Il movimento si autodefinisce una forza di resistenza contro Israele, agendo per la difesa della sovranità libanese.

L'organizzazione ha una struttura militare e politica, con rappresentanti anche nel parlamento libanese, a testimonianza della sua influenza.

Le dichiarazioni di Nasrallah si inseriscono in una lunga storia di attriti tra Israele e Hezbollah, che hanno portato a diversi conflitti armati, tra cui la guerra del 2006. Il confine tra Libano e Israele resta uno dei punti più sensibili del Medio Oriente, con periodici episodi di violenza e scambi di accuse tra le parti, evidenziando la persistente fragilità della stabilità regionale.