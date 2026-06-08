Il centrosinistra si afferma con forza nelle città italiane, conquistando dieci capoluoghi su sedici al primo turno delle recenti elezioni amministrative. Un risultato che, secondo la nota diffusa l'8 giugno 2026 da Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo del PD alla Camera e al Senato, e da Nicola Zingaretti, capodelegazione PD al Parlamento Europeo, conferma il radicamento e la vitalità della coalizione sul territorio nazionale.

Il successo è attribuito al lavoro delle amministratrici e degli amministratori locali, così come alla credibilità dei progetti costruiti attorno ai bisogni concreti delle comunità.

Il centrosinistra viene descritto come una proposta «seria, competente e vicina alle persone», in una fase complessa per il Paese. La nota sottolinea che «dove si costruiscono coalizioni ampie, unite e credibili, capaci di mettere al centro servizi pubblici, lavoro, sostenibilità e coesione sociale, siamo competitivi». Viene inoltre evidenziato che il centrosinistra rappresenta «un’alternativa solida alla destra di governo».

L'affermazione del centrosinistra nei capoluoghi

Il risultato di dieci capoluoghi su sedici a favore del centrosinistra rappresenta un segnale importante nel panorama politico italiano. La competitività del centrosinistra si rafforza dove si costruiscono coalizioni ampie e credibili, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione a servizi pubblici, lavoro, sostenibilità e coesione sociale.

Questo dato premia l'impegno sul territorio e la capacità di proporre soluzioni concrete.

La vittoria di Trecate e il suo significato

Tra le città che hanno visto l’affermazione del centrosinistra figura anche Trecate, dove, dopo dieci anni, la coalizione ha ottenuto la guida del Comune. Raffaele Sacco, espressione di una lista civica sostenuta da PD, AVS, Movimento 5 Stelle e altre formazioni civiche, è stato eletto sindaco con il 52,5% dei voti, superando il candidato del centrodestra Roberto Minera, che si è fermato al 47,5%. Sacco ha vinto in 14 sezioni su 18 e ha dichiarato: «Questa sera voglio prima di tutto ringraziare i cittadini di Trecate che ci hanno dato fiducia e che hanno scelto il nostro progetto per la città.

È una vittoria storica che nasce da mesi di lavoro, ascolto, presenza sul territorio e da una campagna elettorale seria, concreta e costruita sui contenuti».

Il neoeletto sindaco ha inoltre aggiunto: «Un grazie sincero va a tutti i candidati e alle candidate delle liste, così come ai tanti volontari e amici, che mi hanno sostenuto... Saranno una squadra importante... con cui amministrare la città e rappresentare al meglio tutti i cittadini». Sacco ha concluso: «Questa sera festeggiamo... Da domani però ci rimboccheremo le maniche. I prossimi giorni saranno dedicati agli incontri e alla pianificazione del lavoro per arrivare pronti e operativi fin dal momento dell’insediamento. Per quanto riguarda la futura giunta, tutti, eletti e candidati, sono persone per bene, preparate e in grado di mettere a terra idee e progetti concreti».

Le reazioni e il contesto locale

La vittoria di Trecate è stata salutata come un segnale di rinnovamento e partecipazione. Domenico Rossi, segretario regionale del PD Piemonte, ha evidenziato che «Trecate affida il proprio futuro a un sindaco e a una squadra giovani, preparati e competenti». Rossano Pirovano, segretario provinciale PD Novara, ha sottolineato che «il nuovo sindaco Raffaele Sacco rappresenta una generazione che non si limita a chiedere cambiamento ma si assume la responsabilità di realizzarlo». Anche Manuel Lagotto di Alleanza Verdi e Sinistra ha ribadito l’impegno della sua formazione sui temi della tutela dell’ambiente, dei servizi pubblici, della partecipazione democratica e dell’inclusione sociale.

Questi risultati si inseriscono in un quadro nazionale in cui il centrosinistra si presenta come alternativa solida e radicata nelle amministrazioni locali, grazie a progetti ritenuti credibili e vicini alle esigenze delle comunità, dimostrando come il buon governo si costruisca con l’ascolto e la presenza sul territorio.