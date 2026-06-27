Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato i recenti sondaggi elettorali, affermando di osservare tutti i protagonisti, incluso Roberto Vannacci, senza preoccupazioni. Salvini ha riferito di un sondaggio che vede la Lega con un punto e mezzo di vantaggio su Vannacci, specificando: "non mi esalto quando i sondaggi vanno bene, non mi deprimo quando vanno male. Il mio sondaggio è il giorno delle elezioni politiche, quindi autunno 2027".

L'obiettivo del segretario della Lega è la conferma del governo di centrodestra e che il suo partito sia "in ottima salute", puntando alla doppia cifra.

"Abbiamo un anno per arrivare a questo risultato", ha aggiunto, ribadendo: "Osservo con attenzione e rispetto Vannacci, la Schlein, Conte, tutti ma non ho nessun tipo di preoccupazione".

Le intenzioni di voto

Le intenzioni di voto (26 giugno 2026) indicano Fratelli d'Italia al 28,4%, Partito Democratico al 22,2%, Movimento 5 Stelle all'11,4% e Forza Italia all'8,3%. La Lega registra il 7,4% (in lieve calo), mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4,5% (in crescita). Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,7%, Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,4%, +Europa all'1,2% e Noi Moderati all'1%. Il centrodestra complessivo raggiunge il 45,1%, il campo largo (senza Azione) il 43,9%. Astenuti e indecisi sono al 44,7%.

Strategia politica e legge elettorale

In vista delle elezioni politiche dell'autunno 2027, Matteo Salvini ha ribadito la volontà di mantenere la Lega "in ottima salute" e di assicurare la conferma del governo di centrodestra. Ha evidenziato attenzione verso gli attori politici, senza preoccupazioni. Riguardo alla legge elettorale, Salvini ha affermato che il tema non lo appassiona e, non essendo un dossier di sua competenza, ha preferito non commentare.