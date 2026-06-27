Una Commissione per la libertà religiosa, istituita durante la presidenza di Donald Trump, ha suscitato un ampio dibattito presentando un rapporto che definisce la separazione tra Stato e Chiesa un "errore giuridico". Il documento, di 224 pagine, ha attirato l'attenzione dopo che una sua bozza è stata visionata dal Washington Post. La Commissione ha formulato raccomandazioni precise, suggerendo al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di emanare nuove linee guida per promuovere una diversa interpretazione del rapporto tra religione e governo.

Le proposte chiave del rapporto

Il rapporto della Commissione sostiene che la tradizionale interpretazione della separazione tra Stato e Chiesa non sia pienamente conforme alla storia e alla Costituzione degli Stati Uniti. Tra le proposte principali, il documento esorta il Dipartimento di Giustizia ad adottare direttive che favoriscano una maggiore presenza della religione nella sfera pubblica e nelle istituzioni governative. Viene inoltre ribadita l'importanza di garantire la libertà religiosa come diritto fondamentale. Il rapporto suggerisce che le attuali restrizioni potrebbero, in alcuni casi, limitare l'espressione religiosa di cittadini e organizzazioni.

Il ruolo della Commissione per la libertà religiosa

La Commissione per la libertà religiosa è un organismo federale istituito per monitorare e promuovere la libertà religiosa, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Composta da esperti e rappresentanti di diverse confessioni religiose, ha il compito di fornire raccomandazioni al governo federale sulle politiche relative alla libertà religiosa. L'ente redige rapporti periodici e propone linee guida per la tutela dei diritti religiosi, collaborando con il Dipartimento di Giustizia e altre istituzioni federali.

Questo rapporto della Commissione si inserisce nel dibattito sul ruolo della religione nelle istituzioni pubbliche degli Stati Uniti. Propone una revisione delle attuali interpretazioni giuridiche in materia di separazione tra Stato e Chiesa, mirando a stimolare una riflessione critica e un potenziale aggiornamento delle normative.