La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso forte disappunto per la decisione della Camera dei Deputati di affossare la proposta di legge sul fine vita. Il 3 giugno 2026, Schlein ha definito la situazione «indegna», sottolineando come la maggioranza parlamentare abbia respinto una normativa cruciale per la regolamentazione di questo delicato tema.

Schlein ha evidenziato la «grave responsabilità» assunta dalla maggioranza «davanti al Paese», lasciando «senza risposta una domanda di dignità e libertà che viene da tante persone e famiglie».

La leader del PD ha interpretato la bocciatura come un significativo passo indietro per i diritti civili e la tutela degli individui in condizioni di sofferenza. Il tema del fine vita è tornato prepotentemente al centro del dibattito politico, con numerosi appelli da parte di associazioni e cittadini che invocano una legislazione chiara e rispettosa della volontà individuale.

Il dibattito parlamentare e le reazioni

La proposta di legge sul fine vita era stata concepita per colmare un'importante lacuna normativa in materia di autodeterminazione e accompagnamento alla morte volontaria. Durante l'esame parlamentare, le posizioni dei vari gruppi politici si sono rivelate profondamente divergenti, culminando nel voto contrario della maggioranza che ne ha determinato la bocciatura.

Elly Schlein ha ribadito con fermezza che «il Parlamento avrebbe dovuto ascoltare il grido di dolore di tante persone che chiedono solo di poter scegliere con dignità».

La questione del fine vita continua a essere particolarmente sentita in Italia, anche in virtù di casi di risonanza pubblica che hanno acceso i riflettori sulla pressante necessità di un intervento legislativo. Le associazioni per i diritti civili hanno manifestato la loro delusione per l'esito del voto, annunciando l'intenzione di proseguire nel sostegno alle richieste di una legge che garantisca il pieno rispetto della volontà dei malati.

Il contesto internazionale e le normative

Il dibattito italiano sul fine vita si inserisce in un più ampio contesto internazionale, dove numerosi Paesi hanno già adottato normative specifiche.

La Svizzera, per esempio, ha legalizzato il suicidio assistito da tempo, regolamentandolo attraverso condizioni precise. Ogni anno, diversi cittadini italiani si recano in Svizzera per accedere a questa pratica, non essendo essa consentita dalla legislazione nazionale. Questo fenomeno ha generato notevole attenzione mediatica, contribuendo a mantenere viva la discussione sull'assenza di una normativa italiana.

Le marcate differenze tra i sistemi legislativi europei in materia di fine vita rimangono un punto focale nel dibattito pubblico italiano, alimentando le richieste di un adeguamento alle esperienze di altre nazioni che hanno scelto di normare il diritto all'autodeterminazione in questo ambito così delicato.