Donald Trump ha annunciato che l'Iran si impegnerà ad accettare ispezioni approfondite sui propri armamenti, un passo cruciale per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. La dichiarazione è stata diffusa dall'ex presidente statunitense attraverso un messaggio pubblicato sul suo social network, Truth.

Le affermazioni di Trump e il contesto internazionale

Nel suo comunicato, Trump ha esplicitamente affermato: “Tutti sanno bene che l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la 'trasparenza sul nucleare' a lungo termine”.

Questa affermazione giunge in un periodo di intensa attenzione globale e di crescenti preoccupazioni riguardo al programma nucleare iraniano. L'obiettivo primario di tali ispezioni è rafforzare gli sforzi internazionali volti ad assicurare la non proliferazione nucleare e a promuovere una maggiore stabilità regionale e globale.

Progressi nei negoziati: l'accordo con l'IAEA

In una significativa evoluzione, l'Iran ha dato il proprio consenso a ricevere gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) all'interno del Paese. Questo importante sviluppo è stato reso noto dal vicepresidente statunitense JD Vance, al termine del primo ciclo di colloqui nucleari tra gli Stati Uniti e l'Iran, svoltisi in Svizzera.

La coordinazione logistica e operativa tra l'Iran, gli Stati Uniti e l'IAEA per l'organizzazione di queste visite è prevista entro la settimana corrente, segnando un passo concreto verso l'attuazione degli accordi.

Durante i negoziati, le parti hanno raggiunto un'intesa per istituire un comitato di alto livello e diversi gruppi di lavoro. Questi saranno specificamente dedicati all'analisi e alla gestione delle questioni nucleari, delle sanzioni economiche e dei meccanismi di risoluzione delle controversie. È stato inoltre delineato un percorso chiaro per la finalizzazione di un accordo definitivo, con un orizzonte temporale stabilito in 60 giorni. Un altro punto cruciale emerso dai colloqui è l'istituzione di una linea di comunicazione dedicata allo Stretto di Hormuz, essenziale per mantenere la sicurezza e la fluidità del traffico commerciale marittimo in una delle rotte più strategiche del mondo.

Misure economiche e la durata dei colloqui

A supporto di questi progressi diplomatici, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso specifiche deroghe alle sanzioni precedentemente imposte. Tali misure mirano a consentire all'Iran la vendita libera di petrolio, in linea con i termini di un memorandum d'intesa raggiunto tra le parti. I colloqui, che hanno visto la mediazione attiva di Qatar e Pakistan, si sono tenuti presso il prestigioso resort di Bürgenstock, in Svizzera. La complessità e l'importanza delle discussioni sono testimoniate dalla loro durata eccezionale, protrattasi per ben 18 ore. Le squadre tecniche di entrambe le delegazioni proseguiranno ora le discussioni in Svizzera, con l'obiettivo di definire i dettagli operativi e le specifiche tecniche necessarie per l'implementazione completa degli accordi raggiunti.