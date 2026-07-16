Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha condotto un significativo incontroa Palazzo Chigi con esponenti di spicco del Governo nazionale. L'incontro, avvenuto il 16 luglio 2026, ha focalizzato l'attenzione sull'esigenza di un impegno costante del Governo per le priorità strategiche della regione. Bardi ha sottolineato l'importanza di un dialogo continuo e costruttivo tra istituzioni locali e centrali, ritenuto essenziale per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio lucano.

Le priorità strategiche per la Basilicata

Nel corso del confronto, il Presidente Bardi ha illustrato le principali questioni che riguardano la Basilicata.

Ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per le infrastrutture, il lavoro, la sanità e le opportunità di crescita economica. Bardi ha ribadito che "è fondamentale che il Governo mantenga alta l'attenzione sulla Basilicata", sottolineando l'esigenza di interventi mirati e concreti per rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini e delle imprese locali.

Rafforzare la collaborazione istituzionale

Durante il vertice, è stata ribadita la ferma volontà di rafforzare la collaborazione tra la Regione Basilicata e il Governo centrale. Bardi ha espresso apprezzamento per la disponibilità al dialogo e la prontezza dimostrata dai rappresentanti di Palazzo Chigi. Ha enfatizzato che "la sinergia tra le istituzioni è la chiave per affrontare le sfide della Basilicata e valorizzarne le potenzialità". L'incontro si inserisce in un percorso di confronto istituzionale volto a favorire lo sviluppo del territorio e a promuovere iniziative condivise per il benessere della comunità lucana.