Ariel Bulshtein, consigliere del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, ha espresso una posizione netta e decisa, dichiarando l'impossibilità di una riconciliazione tra palestinesi e Israele. Questa affermazione è stata pronunciata durante il convegno intitolato “Italia e Israele: l’una nello sguardo dell’altra. Come Israele percepisce l’Occidente e come l’Italia percepisce Israele”, un evento che ha offerto una piattaforma per discutere le reciproche percezioni e le sfide geopolitiche.

Durante il suo intervento, Bulshtein ha delineato una visione in cui Israele e l’Europa condividono una civiltà comune, attualmente sotto una minaccia esistenziale.

Questa minaccia, ha spiegato, proviene da diverse ideologie totalitarie. Il consigliere ha enfatizzato la necessità di un fronte unito, sostenendo che “continuare a cercare di sacrificare Israele come strada verso la pace non funziona”. Ha ribadito l'importanza di questa unione in quella che ha definito una vera e propria “lotta di civiltà”.

La questione degli aiuti umanitari e la sicurezza regionale

Affrontando il tema degli aiuti umanitari bloccati ai valichi, Bulshtein ha adottato una linea dura. Ha dichiarato che “nessun altro paese al mondo è obbligato a far passare forniture al proprio nemico”, aggiungendo che “il cibo nei camion umanitari sfama i soldati di Hamas”. Questa prospettiva evidenzia la complessità della situazione e le preoccupazioni di sicurezza israeliane.

Il consigliere ha inoltre argomentato che le precedenti politiche di compromesso e le concessioni territoriali da parte di Israele non hanno condotto alla pace, ma hanno invece generato ulteriori aggressioni, rafforzando la convinzione che tali approcci siano inefficaci.

Bulshtein ha poi esteso la sua analisi alle implicazioni per l'Europa, avvertendo che la distruzione di Israele rappresenterebbe un preludio a una minaccia diretta per il continente europeo. Ha quindi lanciato un appello all'Europa affinché si schieri al fianco di Israele, non solo per sostenere le esigenze israeliane, ma soprattutto per salvaguardare la propria sicurezza europea. “In questa lotta di civiltà, l’Europa dovrebbe stare dalla parte di Israele, non soltanto perché Israele ne ha bisogno.

Ma perché anche l’Europa ha bisogno di un Israele forte”, ha affermato, sottolineando un destino comune.

Critiche alla resistenza palestinese e l'appello all'unità

Nel corso della sua esposizione, Ariel Bulshtein ha espresso critiche particolarmente aspre nei confronti della galassia della resistenza palestinese. Ha utilizzato una metafora forte e provocatoria, paragonando la situazione a “un dibattito tra cannibali su come cucinare la carne umana, uno vuole metterci del pepe gli altri no. La carne umana siamo noi”. Questa dichiarazione sottolinea la percezione di una minaccia esistenziale e di una totale assenza di dialogo costruttivo.

In conclusione del suo intervento, il consigliere di Netanyahu ha rafforzato il suo messaggio sulla necessità di unità.

Ha ribadito che, di fronte alle sfide e alle minacce condivise, Israele e l'Europa si trovano “sulla stessa barca”, un'espressione che enfatizza la solidarietà e la comune responsabilità nel fronteggiare le avversità. L'appello è stato chiaro: unire le forze per difendere i valori e la sopravvivenza della civiltà comune.