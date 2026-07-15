L'Aula della Camera dei Deputati ha dato il via libera all'unanimità, con ben 349 voti favorevoli, a un importante emendamento alla legge elettorale. Questa modifica cruciale riguarda il voto dei cittadini fuorisede e ha ottenuto il pieno sostegno di tutte le forze di opposizione, evidenziando un ampio consenso politico. La nuova disposizione introduce la possibilità, per i cittadini che si trovano lontani dal proprio Comune di residenza per comprovati motivi di studio, lavoro o cure mediche, di esercitare il proprio diritto di voto direttamente nel luogo in cui sono temporaneamente domiciliati.

Le novità introdotte per il voto dei fuorisede

La norma approvata prevede un meccanismo chiaro per la partecipazione al voto. Gli elettori interessati potranno infatti iscriversi in un apposito albo, un registro dedicato, che li autorizzerà a votare nel Comune dove risiedono temporaneamente. Questa iniziativa è stata pensata per superare le difficoltà logistiche e burocratiche che spesso impediscono a chi è lontano dalla propria residenza anagrafica di partecipare alle consultazioni. L'obiettivo primario è facilitare la partecipazione democratica e garantire che nessun cittadino sia escluso dall'esercizio del proprio diritto.

L'applicazione della norma è specificamente rivolta a coloro che si trovano fuori dal proprio Comune di residenza per le ragioni già menzionate: studio, lavoro o necessità di cure mediche.

L'iscrizione nell'albo dedicato costituisce il requisito essenziale e indispensabile per poter usufruire di questa nuova opportunità. L'approvazione unanime in Aula sottolinea la volontà trasversale delle forze politiche di rispondere a un'esigenza sentita da una vasta platea di cittadini.

Il contesto politico e le dichiarazioni

L'emendamento, promosso dalla maggioranza, estende la possibilità di voto ai cittadini fuorisede non solo alle elezioni politiche, ma anche ai referendum e alle elezioni europee, ampliando significativamente il loro coinvolgimento. In una nota congiunta, i deputati di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati hanno espresso soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, sottolineando l'impegno mantenuto per garantire un più ampio accesso al voto.

Il relatore del provvedimento, Rossi di Fratelli d'Italia, ha commentato l'iter: "Sul tema siamo sempre stati d'accordo, pur riscontrando difficoltà sul sistema di voto. Tuttavia, ci eravamo impegnati per trovare una soluzione e la proposta è finalmente arrivata. La maggioranza mantiene l'impegno preso con i cittadini". A queste parole si sono aggiunte quelle di Bignami, capo dei deputati di Fratelli d'Italia, che ha evidenziato la collaborazione interna: "Parlando con gli alleati eravamo sicuri si sarebbe trovata una soluzione condivisa".

Questa modifica alla legge elettorale rappresenta un passo avanti significativo, con l'intento di incrementare la partecipazione elettorale e di eliminare gli ostacoli per chi, per diverse ragioni, si trova temporaneamente lontano dalla propria residenza anagrafica, rafforzando così i principi di inclusione democratica.