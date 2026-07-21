Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha partecipato a un vertice cruciale tenutosi a Londra il 21 luglio 2026, incentrato sul Global Combat Air Programme (GCAP). L'incontro ha visto la presenza dei suoi omologhi di Regno Unito e Giappone, e per la prima volta, del Canada, che si unisce al progetto in qualità di osservatore. Il GCAP, iniziativa congiunta di Italia, Regno Unito e Giappone, mira allo sviluppo di un caccia di sesta generazione, un programma che Crosetto ha definito un "modello credibile" per la cooperazione internazionale nel settore della difesa.

La partecipazione del Canada come osservatore è stata citata come ulteriore prova della solidità e dell'attrattiva di questo ambizioso progetto.

Il Canada si unisce al GCAP come osservatore

L'adesione del Canada al GCAP, seppur in veste di osservatore, è stata accolta con grande favore dai ministri dei Paesi fondatori: Italia, Giappone e Regno Unito. Questa nuova configurazione strategica offre al Canada l'opportunità di acquisire una comprensione approfondita delle dinamiche del programma, delle sue avanzate capacità tecnologiche e delle potenziali vie per future partnership. Inoltre, la sua presenza è destinata a promuovere una più stretta armonizzazione delle priorità strategiche tra tutti i partner coinvolti.

L'ingresso del Canada è considerato un passo significativo per consolidare la cooperazione tra nazioni che condividono una visione comune sulla sicurezza e sulla difesa aerea, rafforzando il fronte delle democrazie.

GCAP: una risposta strategica e un impegno per la sicurezza globale

Il ministro Crosetto ha evidenziato la valenza geopolitica del GCAP, descrivendolo come una risposta concreta all'aggressività manifestata da alcune nazioni, tra cui la Russia. Questo programma non è solo un avanzamento tecnologico, ma anche un chiaro segnale inviato ai "nemici dell'Occidente": le democrazie sono determinate a non "inchinarsi alla sopraffazione" e a difendere i propri valori e interessi. I rappresentanti di Italia, Giappone e Regno Unito hanno riaffermato l'importanza vitale della collaborazione internazionale per navigare in un panorama di sicurezza globale sempre più complesso.

Hanno inoltre ribadito il loro fermo impegno nello sviluppo di un velivolo da combattimento di nuova generazione, progettato per affrontare efficacemente le sfide future e garantire la stabilità.

Fin dalle sue origini, il Global Combat Air Programme è stato concepito sul principio fondamentale che la cooperazione sinergica tra alleati e partner fidati genera vantaggi strategici inestimabili. In questo contesto, l'integrazione del Canada come osservatore è percepita come un'ulteriore opportunità per consolidare la comprensione reciproca tra le nazioni partecipanti e per elevare il livello della sicurezza globale. Questa mossa apre inoltre la strada all'esplorazione di nuove e promettenti possibilità di collaborazione in ambito industriale e tecnologico, rafforzando ulteriormente il potenziale innovativo e difensivo del programma.