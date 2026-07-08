Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026, concludendo una maratona notturna tra il 7 e l'8 luglio 2026. La seduta ha visto l'assemblea impegnata nella seconda variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e nell'esame dei provvedimenti normativi collegati, alcuni dei quali restano ancora da votare.

Il dibattito, iniziato nel pomeriggio precedente, è proseguito ad oltranza fino all'alba, suscitando contestazioni da parte di Fratelli d'Italia. La capogruppo Chiara La Porta e il consigliere Alessandro Capecchi hanno obiettato sulla prosecuzione dei lavori oltre le 5 del mattino, ritenendo che l'orario limite dovesse essere rispettato secondo i decreti legislativi vigenti sulla turnazione.

La presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, ha richiamato l'articolo 87, comma 3, del regolamento interno dell'assemblea legislativa, che disciplina la conduzione dei lavori e le prerogative della presidenza nella rimodulazione delle sedute. Saccardi ha quindi messo ai voti la convocazione della Conferenza programmazione lavori (CPL), sospendendo l'aula fino alle 7 per poi riprendere l'esame degli ordini del giorno.

Accordo politico e interruzione dei lavori

Durante la ripresa mattutina, è stato raggiunto un accordo politico tra maggioranza e minoranza, che ha portato l'opposizione a ritirare parte dei documenti presentati. Forza Italia, in particolare, ha deciso di stralciare 37 ordini del giorno.

I lavori sono stati interrotti poco prima delle 8, in attesa di un subemendamento al bilancio, con l'aula riconvocata per le 10.30.

Oltre al Defr 2026 e alla variazione di bilancio, il pacchetto di interventi include la Nota di integrazione al Documento di economia e finanza regionale 2026 e altri provvedimenti normativi collegati. All'ordine del giorno figurano la proposta di legge statutaria sui principi generali e la composizione della Giunta – già approvata in prima lettura il 29 gennaio – e la proposta di deliberazione sul budget 2026-2028 di Ente Terre regionali toscane. In discussione anche una proposta di risoluzione relativa alla variante della Strada Statale 67 Tosco Romagnola in località Vallina, oltre a numerose interrogazioni e mozioni.

La gestione delle sedute e la rimodulazione degli orari, come evidenziato dalla presidente Saccardi, si fondano sull'articolo 87, comma 3, del regolamento interno dell'assemblea legislativa. Tale norma conferisce alla presidenza la facoltà di intervenire per assicurare la regolarità e la prosecuzione delle attività consiliari, anche di fronte a contestazioni. La sessione si è conclusa con la sospensione dei lavori e la riconvocazione dell'aula, a testimonianza dell'intensità del dibattito sul bilancio e sulla programmazione economica regionale per il triennio 2026-2028.