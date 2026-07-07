Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Matteo Giambartolomei, ha lanciato un duro monito alla Giunta guidata dalla presidente Stefania Proietti, evidenziando una crescente perdita di fiducia da parte degli umbri. A pochi mesi dall’insediamento, il Governance Poll del Sole 24 Ore certifica un calo del consenso rispetto ai risultati elettorali.

Secondo Giambartolomei, il Governance Poll "certifica una realtà che la presidente Proietti continua a non voler vedere: gli umbri stanno già perdendo fiducia in questa Giunta". Il consigliere ha sottolineato come "a pochi mesi dall’insediamento, è già stata bruciata una parte importante del consenso", definendo la situazione un "segnale politico pesante, che racconta il fallimento di una narrazione costruita sulla propaganda più che sui risultati".

Le critiche ai settori regionali

Giambartolomei ha elencato diverse criticità attribuite alla Giunta Proietti. Le promesse di "cambiare l’Umbria" si sono tradotte in aumento delle tasse, paralisi amministrativa e aggravamento delle criticità sanitarie. Le liste d’attesa restano un’emergenza, il personale è insufficiente, la programmazione assente e i cittadini non percepiscono miglioramenti. Questo scenario, a suo dire, ha inevitabilmente condotto a un crollo della fiducia.

Il consigliere ha rimarcato il contrasto tra l’autocelebrazione della presidente Stefania Proietti e il "giudizio completamente diverso" espresso dagli umbri. Il consenso si costruisce con "risposte concrete ai problemi di famiglie, imprese e chi ogni giorno si scontra con una Regione sempre più distante", non con "slogan o conferenze stampa".

Il Governance Poll e la Giunta

Il Governance Poll del Sole 24 Ore è uno strumento consolidato per rilevare la soddisfazione dei cittadini verso le amministrazioni locali. Misura il consenso di presidenti di Regione e sindaci, basandosi su interviste a un campione rappresentativo. Pubblicato annualmente, offre dati comparativi tra le diverse amministrazioni.

Concludendo, Giambartolomei ha sentenziato: "questo sondaggio parla chiaramente: la luna di miele è già finita". Ha esortato la presidente a "smettere di cercare alibi e ad assumersi la responsabilità delle scelte compiute", poiché "gli umbri hanno già iniziato a presentarle il conto".