Luca Ferrazzi è stato ufficialmente nominato coordinatore regionale di Futuro Nazionale per la Lombardia. L'incarico al consigliere regionale, già attivo al Pirellone, è stato conferito direttamente dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni. L'annuncio è giunto il 28 luglio 2026 da Milano, segnando un momento significativo per il movimento politico nella regione. Ferrazzi ha espresso profonda gratitudine per la fiducia riposta, dichiarando: “Sono onorato di aver ricevuto dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni l’incarico di coordinatore regionale e ringrazio il generale Roberto Vannacci per la fiducia accordata.

Da parte mia mi impegnerò per svolgere al meglio il compito”.

Nel suo primo commento dopo la nomina, il neo coordinatore regionale ha delineato gli obiettivi strategici di Futuro Nazionale in Lombardia. Ferrazzi ha infatti sottolineato che l’obiettivo primario è quello di radicare e strutturare sempre più il movimento sul territorio, preparandolo al meglio per le future sfide amministrative. Una particolare attenzione sarà rivolta alla città di Milano, considerata un punto focale per l'espansione e il consolidamento della presenza politica. Il movimento, che vede in Massimiliano Simoni la sua guida nazionale e in Roberto Vannacci una figura di riferimento, punta dunque a un significativo rafforzamento della propria influenza nella regione lombarda.

Nuove adesioni e il rafforzamento sul territorio milanese

Il percorso di crescita di Futuro Nazionale in Lombardia si arricchisce di un'adesione di rilievo. Luca Bernardo, attuale capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano e già candidato sindaco del centrodestra alle precedenti elezioni comunali, ha deciso di unirsi al movimento guidato da Roberto Vannacci. Questa adesione rappresenta un passo importante per Futuro Nazionale, consolidando la sua base politica nel capoluogo lombardo.

L’ufficializzazione dell’adesione di Luca Bernardo avverrà nel corso di una conferenza stampa appositamente organizzata. All'evento parteciperà attivamente Luca Ferrazzi, il coordinatore regionale, che sarà presente negli uffici dei gruppi consiliari.

A completare il quadro, l'ex generale Roberto Vannacci interverrà in collegamento, confermando l'importanza dell'evento per il movimento. Ferrazzi ha commentato l’ingresso di Bernardo affermando che: “L’adesione di Luca Bernardo segna un nuovo passo nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, contribuendo a rafforzarne la presenza politica nella città di Milano e a consolidare il radicamento del movimento sul territorio e nelle istituzioni”.

Strategie e obiettivi di Futuro Nazionale in Lombardia

Sotto la nuova guida regionale di Luca Ferrazzi, Futuro Nazionale intende strutturare ulteriormente la propria organizzazione in Lombardia, ponendo le basi per affrontare con determinazione le prossime sfide amministrative.

La città di Milano rimane al centro di questa strategia, vista come un epicentro cruciale per l'affermazione del movimento. L'obiettivo è chiaro: consolidare la presenza di Futuro Nazionale all'interno delle istituzioni locali e promuovere attivamente iniziative politiche che rispecchino i valori e gli ideali del movimento su tutto il territorio lombardo, garantendo una rappresentanza sempre più forte e capillare.