Keir Starmer ha salutato il Paese prima di lasciare definitivamente Downing Street e recarsi da re Carlo III per formalizzare le proprie dimissioni da premier. Nel suo ultimo discorso alla nazione ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi due anni e assicurato il proprio appoggio al nuovo leader del Labour.

Il bilancio di Starmer

"Il mio lavoro è stato fatto, lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa".

Con queste parole Starmer ha riassunto il proprio mandato prima del passaggio di consegne ad Andy Burnham, proclamato leader del Labour la settimana precedente.

Il sostegno al successore

Il premier uscente ha assicurato il suo "pieno sostegno a Andy Burnham", confermando la volontà di accompagnare il cambio alla guida del partito.

"Me ne vado con buona grazia, con il sorriso sul volto e orgoglioso di quanto abbiamo fatto", ha concluso Starmer.